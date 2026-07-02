تاکید امام جمعه دشتی بر توجه ویژه به مطالبات مردم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست پنجشنبه شب در مراسم بزرگداشت شهدای هفتم تیر و گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله بهشتی و شهدای والامقام سید میربهزاد شهریاری و عباس حیدری که با حضور دکتر حاجی‌بابایی، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، استاندار بوشهر، نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار دشتی، جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و اقشار مختلف مردم مبعوث‌شده در میدان شهید نادر مهدوی شهر خورموج برگزار شد، اظهار داشت: شهرستان دشتی، دیار ایمان، علم، فرهنگ، ولایت‌مداری و شهادت است که در طول تاریخ، خاستگاه عالمان، اندیشمندان، مجاهدان و انسان‌های بزرگ بوده و در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نیز با تقدیم صدها شهید، جانباز و آزاده، وفاداری خود را به اسلام، انقلاب و ولایت به اثبات رسانده است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره دو شهید والامقام این دیار، شهید سید میربهزاد شهریاری و شهید عباس حیدری، گفت: شهید سید میربهزاد شهریاری از سرمایه‌های ارزشمند شهرستان دشتی بود؛ شخصیتی متدین، خوش‌نام، مردمی، ساده‌زیست و دغدغه‌مند که دفاع از ارزش‌های اسلامی و پیگیری مشکلات مردم را وظیفه خود می‌دانست و با اخلاق، اخلاص، پاکدستی و روحیه انقلابی، نامی ماندگار از خود به یادگار گذاشت.

امام جمعه دشتی با قدردانی از حضور پرشور مردم و مسئولان در این مراسم، از خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان استانی و شهرستانی و میهمانان ویژه مراسم، به‌ویژه دکتر حاجی‌بابایی، برای حضور در شهرستان دشتی تقدیر کرد و ابراز امیدواری نمود این سفر، منشأ خیر و برکت و زمینه‌ساز گره‌گشایی از مسائل و مطالبات مردم این منطقه باشد.

وی با تأکید بر اینکه مردم دشتی، مردمی نجیب، انقلابی، ولایت‌مدار و شهیدپرور هستند، افزود: بهترین ادای دین به شهدا، خدمت صادقانه، گره‌گشایی از مشکلات مردم و تلاش برای رفع دغدغه‌های آنان است.

وی گفت: مردم دشتی شایسته توجه ویژه مسئولان ملی هستند و انتظار دارند با حمایت مجلس شورای اسلامی، روند توسعه شهرستان با شتاب بیشتری دنبال شود.

حجت‌الاسلام زاهددوست با اشاره به مهم‌ترین مطالبات مردم شهرستان، بر ضرورت توجه ویژه مسئولان ملی به رفع مشکلات و شتاب‌بخشی به روند توسعه دشتی تأکید کرد و گفت: تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و توسعه زیرساخت‌های عمرانی، ارتقای راه‌های مواصلاتی و افزایش ایمنی محورهای ارتباطی، تأمین پایدار و مدیریت منابع آب، تقویت زیرساخت‌های درمانی و آموزشی و بهره‌مندی شهرستان از حق آلایندگی و اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی صنایع مستقر در منطقه پارس جنوبی، از مهم‌ترین انتظارات مردم این شهرستان است.

وی همچنین با تأکید بر ظرفیت‌های انسانی و موقعیت راهبردی شهرستان اظهار داشت: با وجود همجواری دشتی با منطقه عظیم اقتصادی پارس جنوبی، انتظار می‌رود مردم این شهرستان نیز از منافع این ظرفیت ملی، به‌ویژه در زمینه حق آلایندگی، مسئولیت‌های اجتماعی صنایع و ایجاد فرصت‌های اشتغال برای جوانان و به‌کارگیری نیروهای بومی، به‌صورت عادلانه و شایسته بهره‌مند شوند.

