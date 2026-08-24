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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۴۹

نشست «بازتعریف نقش مادری در سینما» برگزار می‌شود

نشست «بازتعریف نقش مادری در سینما» برگزار می‌شود

نشست «بازتعریف نقش مادری در سینما» همراه با نمایش نسخه کارگردان فیلم سینمایی «یه حبه قند» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه سینمای ایران، نشست «بازتعریف نقش مادری در سینما» با نمایش نسخه کامل فیلم سینمایی «یه حبه قند» به کارگرانی رضا میرکریمی و نقد و بررسی این اثر برگزار می‌شود.

در این برنامه، ضمن نمایش نسخه کارگردان فیلم «یه حبه قند» که برای نخستین بار نمایش داده می شود، نقش و جایگاه مادر در سینمای ایران مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

این نشست با حضور مازیار فکری ارشاد منتقد سینما برگزار می‌شود.

این برنامه روز چهارشنبه ۴ شهریور، ساعت ۱۷ در سالن فردوس موزه سینمای ایران برگزار می‌شود.

تماشای فیلم و ورود به جلسه برای عموم آزاد و رایگان است.

کد مطلب 6926373

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