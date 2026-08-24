به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه سینمای ایران، نشست «بازتعریف نقش مادری در سینما» با نمایش نسخه کامل فیلم سینمایی «یه حبه قند» به کارگرانی رضا میرکریمی و نقد و بررسی این اثر برگزار می‌شود.

در این برنامه، ضمن نمایش نسخه کارگردان فیلم «یه حبه قند» که برای نخستین بار نمایش داده می شود، نقش و جایگاه مادر در سینمای ایران مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

این نشست با حضور مازیار فکری ارشاد منتقد سینما برگزار می‌شود.

این برنامه روز چهارشنبه ۴ شهریور، ساعت ۱۷ در سالن فردوس موزه سینمای ایران برگزار می‌شود.

تماشای فیلم و ورود به جلسه برای عموم آزاد و رایگان است.