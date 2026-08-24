به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد اسلامی، ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی، باهنر و آیت‌الله رئیسی اظهار داشت: امسال همزمان با هفته دولت ۳۶ پروژه در حوزه‌های مختلف عمرانی، خدماتی و زیرساختی شهرستان قرچک افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه هشت پروژه از مجموع طرح‌های هفته دولت کلنگ‌زنی خواهد شد، افزود: سایر پروژه‌ها نیز آماده بهره‌برداری هستند و در بخش‌هایی همچون بهداشت و درمان، انرژی، عمران و خدمات عمومی به مرحله اجرا رسیده‌اند.

فرماندار قرچک ادامه داد: مجموع اعتبار هزینه‌شده و پیش‌بینی‌شده برای این پروژه‌ها بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان است که بخش قابل توجهی از آن از محل اعتبارات دولتی تأمین شده است.

اسلامی با اشاره به عملکرد مدیریت قرچک در یک سال گذشته بیان کرد: در این مدت تلاش شد مسائل و ظرفیت‌های قرچک با دقت بیشتری شناسایی و برای حل مشکلات، موضوعات در سطوح شهرستانی و استانی پیگیری شود.

وی یکی از محورهای مهم فعالیت مدیریت قرچک را حوزه اقتصادی و تولید دانست و گفت: برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی و تعیین تکلیف واحدهای تولیدی، اقدامات و پیگیری‌های مختلفی انجام شده است.

فرماندار قرچک با اشاره به پیگیری وضعیت شهرک صنعتی کارا اظهار داشت: در این زمینه گزارش کارشناسی و جامعی به مدیریت استان ارائه شد و پس از آن موضوع در سطح ملی نیز مورد پیگیری قرار گرفت که در نهایت تعیین تکلیف وضعیت حدود ۳۸ شهرک صنعتی در دستور کار قرار گرفته است.

اسلامی خاطرنشان کرد: ساماندهی این شهرک‌ها می‌تواند نقش مؤثری در رفع موانع تولید، فعال شدن ظرفیت‌های صنعتی و تسهیل فعالیت واحدهای اقتصادی داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کشور در ماه‌های اخیر گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه و حوادث اخیر، مجموعه مدیریت شهرستان با همکاری دستگاه‌های اجرایی، اعضای شورای تأمین و سایر نهادها، اقدامات لازم برای مدیریت شرایط و حمایت از مردم را دنبال کرد.

فرماندار قرچک افزود: با وجود شرایط خاص ایجادشده، تلاش مجموعه مدیریتی شهرستان بر این بود که روند خدمت‌رسانی به مردم و تأمین نیازهای اساسی بدون وقفه ادامه پیدا کند.

اسلامی همچنین وحدت و همدلی میان مسئولان شهرستان را یکی از اولویت‌های مدیریت قرچک عنوان کرد و گفت: در یک سال گذشته تلاش کردیم از ایجاد اختلاف و چنددستگی میان مجموعه‌های مختلف جلوگیری کنیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه امروز تعامل و همدلی مناسبی میان امام جمعه، فرمانداری، اعضای شورای تأمین و مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان وجود دارد و این موضوع می‌تواند مسیر خدمت‌رسانی به مردم را هموارتر کند.

فرماندار قرچک در ادامه با اشاره به جایگاه رسانه‌ها اظهار داشت: خبرنگاران نقش مهمی در ایجاد ارتباط میان مردم و مسئولان دارند و می‌توانند مسائل و مشکلات جامعه را به مدیران منتقل کنند.

اسلامی افزود: رسانه‌ها از یک سو عملکرد دستگاه‌های اجرایی را برای مردم تبیین می‌کنند و از سوی دیگر با انعکاس به‌موقع مشکلات، زمینه ورود سریع مسئولان و جلوگیری از تبدیل مسائل به بحران را فراهم می‌کنند.

وی تأکید کرد: اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع رسانه‌ها می‌تواند در پیشگیری از بسیاری از آسیب‌ها و خسارت‌ها مؤثر باشد و به مدیران کمک کند تا مسائل را پیش از آنکه به بحران تبدیل شوند، شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند.