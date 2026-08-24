به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاستجمهوری، در ادامه برنامههای سفر خود به استان قم، به همراه اکبر بهنامجو، استاندار قم، با یکی از خانوادههای معظم شهدا دیدار کرد.
در این دیدار، روایت تکاندهندهای از مظلومیت این خانواده بیان شد؛ خانوادهای که در شهریار تهران ساکن بودند و در جریان حملات دشمن، ساکنان چهار طبقه یک ساختمان که همگی از اعضای یک خانواده بودند، به شهادت رسیدند.
بر اساس این روایت، از این خانواده تنها دو دختر دوقلو باقی ماندهاند و پدر این دو کودک نیز دچار محرومیت مغزی شده است.
پس از اطلاع استاندار قم از شرایط این خانواده، خیرین برای حمایت از آنان وارد عمل شدند و طبقه بالای خانه عمه این دو کودک را خریداری کردند تا این دو دختر دوقلو به سرپرستی عمهشان زندگی کنند.
معاون اجرایی رئیسجمهور و استاندار قم ضمن گفتوگو با این خانواده، بر ادامه حمایتهای لازم از آنان تأکید کردند.
قم - معاون اجرایی رئیسجمهور، در ادامه سفر به قم با دو بازمانده از خانواده شهیدی که در جنگ رمضان، ۱۱ نفر از اعضای آن به شهادت رسیدهاند، دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاستجمهوری، در ادامه برنامههای سفر خود به استان قم، به همراه اکبر بهنامجو، استاندار قم، با یکی از خانوادههای معظم شهدا دیدار کرد.
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