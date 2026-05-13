توسعه صنایع تبدیلی و استفاده ضایعات کشاورزی آذربایجان غربی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اصغری بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از طرح های جهاد کشاورزی شاهین دژ، توسعه صنایع تبدیلی و استفاده بهینه از ضایعات کشاورزی را از نیازهای مهم بخش کشاورزی و دامپروری استان برشمرد و اظهار کرد: تبدیل پسماندها و تفالههای کشاورزی به خوراک دام، علاوه بر کاهش هزینه تولید برای دامداران، نقش مهمی در جلوگیری از هدررفت منابع، کاهش آلودگیهای زیستمحیطی و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی دارد.
وی گفت: فرآوری تفاله محصولات کشاورزی و تولید خوراک دام در شهرستان شاهیندژ با سرمایهگذاری ۲۵ میلیارد تومانی، ضمن کمک به تأمین خوراک دام، زمینه کاهش ضایعات کشاورزی و حفاظت از محیطزیست را فراهم کرده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با تاکید بر حمایت از طرحهای تولیدی و سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، تسریع در رفع موانع اجرایی، تکمیل پروژههای نیمهتمام و تقویت زیرساختهای تولید را از اولویتهای توسعه بخش کشاورزی در استان عنوان کرد.
در این کارخانه، تفاله محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی شامل جو، ذرت، چغندرقند، سیب صنعتی، گوجهفرنگی، سیبزمینی، انار، هویج و پرتقال پس از فرآوری و خشککردن به خوراک دام تبدیل میشود؛ محصولی که به دلیل قدرت هضم و جذب بالا، میتواند بخشی از نیاز دامداران به نهادههای دامی را تأمین کند.
ظرفیت خشککنی این واحد ۵۰ تن تفالهتر در روز و ظرفیت تولید خوراک دام آن ۲۵ تن در روز اعلام شده است. همچنین اجرای این طرح برای ۲۵ نفر بهصورت مستقیم و ۱۵۰ نفر بهصورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده است.
بر اساس اعلام مسئولان این واحد، برنامهریزی برای تولید خوراک دام بهصورت پلت و در بستهبندیهای بهداشتی و با ماندگاری بالا نیز در دستور کار قرار دارد.
در ادامه این سفر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی از کارخانه تولید خوراک دام و طیور شاهیندژ واقع در شهرک صنعتی این شهرستان نیز بازدید کرد.
این واحد در زمینه تولید کنسانتره شیری، گوشتی و دان مرغی فعالیت دارد و ظرفیت تولید سالانه آن ۵۰ هزار تن است.
همچنینطرح پرورش گوسفند در روستای محمدآباد مورد بازدید قرار گرفت. این واحد دامپروری با ظرفیت کلی ۸۶۷ راس شامل ۴۲۵ راس دام مولد و ۴۴۲ راس پرواری در زمینی به مساحت ۹۸۷ متر مربع احداث شده و از جمله واحدهای فعال در حوزه تولید دام سبک در منطقه به شمار میرود.
در جریان این بازدید، بهرهبردار طرح مهمترین نیاز توسعهای این واحد را افزایش ظرفیت برق عنوان کرد که مقرر شد در چارچوب حمایتهای زیرساختی مورد پیگیری قرار گیرد.
گلخانه الگویی مدیریت جهاد کشاورزی شاهیندژ دومین طرحی بود که توسط هیئت بازدیدکننده مورد ارزیابی قرار گرفت. این پروژه که در زمینی به مساحت ۲ هکتار در حال اجراست، با هدف توسعه الگوهای نوین تولید و ارتقای بهرهوری در بخش گلخانهای طراحی شده و پس از بهرهبرداری ظرفیت تولید سالانه حدود ۹۰ تن سبزی و صیفی را خواهد داشت.
لزوم تامین اعتبار برای تکمیل طرح، رفع مشکل زهکشی و همچنین انتقال سند زمین از منابع ملی به نام مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان به عنوان الزامات تسریع در بهرهبرداری از پروژه مورد تأکید قرار گرفت.
در ادامه این سفر، طرح توسعه مزرعه گل محمدی در روستای عزیزکندی نیز مورد بازدید قرار گرفت.
بر اساس برنامه توسعه، سطح زیر کشت این مزرعه از ۶ هزار و ۴۰۰ متر مربع به ۸ هزار و ۴۰۰ متر مربع افزایش خواهد یافت. این مزرعه در حال حاضر سالانه حدود ۴ تن گل تر محمدی تولید میکند که از آن حدود ۲۰۰ لیتر گلاب استحصال میشود. این واحد تولیدی با ایجاد اشتغال برای ۲۰ نفر از ساکنان منطقه، نقش موثری در توسعه فعالیتهای کشاورزی و فرآوری محصولات گیاهان دارویی در شهرستان شاهین دژ ایفا میکند.
