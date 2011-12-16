عملیات اجرایی کنار گذر تالش آغاز شد

محمد اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پروژه کنارگذر تالش به طول 11 کیلومتر است که برای احداث آن 239 میلیارد و 216 میلیون ریال اعتبار برآورد شده است.
وی اظهارداشت: این پروژه دارای سه دستگاه پل بزرگ کرکانرود، طولارود بالا و طولارود پائین، تقاطع های غیرهمسطح ابتدا و انتهای مسیراست.
معاون استاندار گیلان همچنین برقراری ترافیک روان و ایمن و نیز کاهش تصادفات جاده ای را از اهداف احداث این کنارگذر عنوان کرد.
وی سیاست وزارت راه را کاهش استهلاک و مصرف سوخت عنوان کرد و اظهار داشت: در گیلان سرمایه گذاریهای بسیار خوبی در این زمینه انجام شده است.
اکبرزاده توسعه و تکمیل ساخت شبکه جاده ای را از اولویت های آبادانی در استان ذکر کرد و افزود: با این هدف شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به عنوان متولی اصلی احداث زیرساختهای حمل و نقل، پروژه های متعدد راهسازی را در گیلان در دست اجرا دارد.
وی در ادامه احداث کنارگذر تالش را نقش مهمی در تسهیل آمد و شد و ترانزیت منطقه برشمرد.
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