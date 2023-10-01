۴ نفر از عوامل نزاع منجر به قتل در بوشهر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حوالی ساعت هشت شب هشتم مهر ماه، یک مورد نزاع منجر به قتل در یکی از خیابان‌های سطح شهر بوشهر، به پلیس گزارش و مأموران انتظامی سریعاً در محل حاضر شدند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر خاطرنشان کرد: پس از بررسی صحنه جرم توسط کارشناسان پلیس آگاهی، مشخص شد مردی جوان که ۲۶ سال سن دارد طی یک نزاع چند نفره با ضربات چاقو مجروح و جان خود را از دست داده است.

سردار سوسنی ادامه داد: در این راستا با بررسی‌های میدانی و اقدامات اطلاعاتی مأموران، چهار تن از افراد دخیل در این نزاع، شناسایی و دستگیر شدند.

وی با اشاره به اینکه برای کشف علت و انگیزه وقوع قتل، هر چهار نفر متهم پس از دستگیری به پلیس آگاهی استان منتقل و تحت بازجویی قرار دارند، گفت: نتیجه اقدامات بعدی متعاقباً اعلام خواهد شد.