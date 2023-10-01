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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۵۲

فرمانده انتظامی استان بوشهر:

۴ نفر از عوامل نزاع منجر به قتل در بوشهر دستگیر شدند

۴ نفر از عوامل نزاع منجر به قتل در بوشهر دستگیر شدند

بوشهر- فرمانده انتظامی استان بوشهر از دستگیری چهار نفر عاملان نزاع منجر به یک مورد قتل در شهرستان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حوالی ساعت هشت شب هشتم مهر ماه، یک مورد نزاع منجر به قتل در یکی از خیابان‌های سطح شهر بوشهر، به پلیس گزارش و مأموران انتظامی سریعاً در محل حاضر شدند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر خاطرنشان کرد: پس از بررسی صحنه جرم توسط کارشناسان پلیس آگاهی، مشخص شد مردی جوان که ۲۶ سال سن دارد طی یک نزاع چند نفره با ضربات چاقو مجروح و جان خود را از دست داده است.

سردار سوسنی ادامه داد: در این راستا با بررسی‌های میدانی و اقدامات اطلاعاتی مأموران، چهار تن از افراد دخیل در این نزاع، شناسایی و دستگیر شدند.

وی با اشاره به اینکه برای کشف علت و انگیزه وقوع قتل، هر چهار نفر متهم پس از دستگیری به پلیس آگاهی استان منتقل و تحت بازجویی قرار دارند، گفت: نتیجه اقدامات بعدی متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد مطلب 5899945

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