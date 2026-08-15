محکوم متواری و سارق فراری از زندان در دیشموک دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدمحمد موسوی اظهار کرد: در پی اجرای طرح شناسایی و دستگیری محکومان متواری و تحت تعقیب مراجع قضایی، بررسی موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری بخش دیشموک قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و هماهنگی با دستگاه قضایی، مخفیگاه فرد مورد نظر را شناسایی کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه تصریح کرد: این فرد که تحت تعقیب مراجع قضایی بود، سابقه سرقت داشته و از زندان یکی از شهرستانهای جنوبی کشور متواری شده بود که توسط مأموران دستگیر شد.
سرهنگ موسوی با اشاره به تلاش شبانهروزی پلیس برای مقابله با مجرمان و هنجارشکنان گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد و روانه زندان شد.
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