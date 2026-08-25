واحدهای مسکن نهاوند باید حداکثر در ۲ ماه آینده تکمیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بیرانوند صبح سه شنبه در آیین افتتاح و بهره‌برداری از ۳۴۵ واحد مسکن با گرامیداشت هفته دولت و تبریک هفته وحدت و میلاد باسعادت پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، اظهار کرد: حضور وزیر راه و شهرسازی در شهرستان نهاوند موجب دلگرمی و افتخار مردم و مسئولان شهرستان است و نشان‌دهنده توجه دولت وفاق ملی به توسعه زیرساخت‌ها در مناطق مختلف کشور به‌ویژه در حوزه راه مسکن و عمران است.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی نهاوند افزود: نهاوند با جمعیتی نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر دارای چهار شهر و چهار بخش یکی از شهرستان‌های مهم استان همدان و سومین شهرستان پرجمعیت استان است و این شهرستان با برخورداری از ۳۲۲ اثر تاریخی و طبیعی و قدمتی بیش از هفت هزار سال ظرفیت‌های قابل توجه گردشگری و فرهنگی دارد.

فرماندار نهاوند همچنین به نقش مردم این شهرستان در پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: نهاوند در دوران دفاع مقدس حضوری مستمر و اثرگذار داشت و با تقدیم ۸۷۵ شهید، بیش از ۲ هزار جانباز، ۱۰۰ آزاده و بیش از پنج هزار رزمنده نقش خود را در دفاع از انقلاب و میهن اسلامی به خوبی ایفا کرد.

بیرانوند با بیان اینکه نهاوند از موقعیتی راهبردی در غرب کشور برخوردار است، تصریح کرد: این شهرستان به‌عنوان نقطه اتصال استان‌های همدان، کرمانشاه و لرستان و در مسیر کریدور شرق به غرب قرار دارد و یکی از مسیرهای پرتردد زائران عتبات عالیات است، از این رو باید به توسعه و ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی شهرستان نهاوند توجه شود.

وی ادامه داد: نهاوند دارای چهار محور اصلی مواصلاتی است که از مجموع آن‌ها تنها حدود ۵۵ کیلومتر به صورت چهارخطه درآمده و بخش قابل توجهی از مسیرهای ارتباطی همچنان نیازمند تکمیل و ارتقا هستند.

فرماندار نهاوند در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه نهضت ملی مسکن گفت: در سال‌های گذشته بخشی از پروژه‌های مسکن شهرستان برای مدت طولانی متوقف مانده بود اما در ۲ سال اخیر با حمایت استاندار همدان، نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی و مدیران استانی و شهرستانی روند اجرای این پروژه‌ها شتاب گرفته است.

وی افزود: امروز ۲۲۵ واحد مسکن شهری در قالب نهضت ملی مسکن و در مجموع ۳۴۵ واحد مسکونی در شهرستان نهاوند به بهره‌برداری می‌رسد و در حوزه مسکن روستایی نیز از دهه فجر سال گذشته تا آغاز هفته دولت ۳۱۵ واحد مقاوم‌سازی‌شده به بهره‌برداری رسیده است.

بیرانوند با اشاره به اینکه حدود ۹۳ درصد واحدهای روستایی شهرستان مقاوم‌سازی شده‌اند، اظهار کرد: با توجه به قرار گرفتن نهاوند در منطقه زلزله‌خیز مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی از اولویت‌های مهم شهرستان است و تلاش می‌کنیم این میزان در آینده به ۱۰۰ درصد برسد.

وی همچنین از پیشرفت پروژه‌های مسکن در سایت امیرکبیر، شهر فیروزان و برزول خبر داد و گفت: بخشی از پروژه‌هایی که سال‌ها متوقف مانده بودند با پیگیری‌های انجام‌شده مجدداً فعال شده‌اند و عملیات اجرایی آن‌ها در حال انجام است.

فرماندار نهاوند در ادامه به پروژه پل حاج علی‌مراد اشاره کرد و گفت: این پروژه که سال‌ها با مشکل مواجه بود، اکنون به مرحله بهره‌برداری رسیده و یکی از طرح‌های مهم ارتباطی شهرستان محسوب می‌شود.

بیرانوند در ادامه مهم‌ترین مطالبات شهرستان از وزارت راه و شهرسازی را تشریح کرد و گفت: نخستین مطالبه تکمیل محور آورزمان به شوشاب است، اگرچه این محور در حوزه شهرستان ملایر قرار دارد، اما مسیر اصلی دسترسی مردم نهاوند به مرکز استان محسوب می‌شود و از مجموع ۴۲ کیلومتر این محور هشت کیلومتر چهارخطه شده و ۳۴ کیلومتر آن باقی مانده است.

وی با اشاره به تردد بالای محور آورزمان به شوشاب و وقوع تصادفات متعدد در آن خواستار تامین اعتبار و تسریع در روند تکمیل این پروژه شد.

فرماندار نهاوند همچنین تکمیل محور فیروزان به قهاوند، اجرای حدود هشت کیلومتر باقی‌مانده این مسیر و تکمیل سه دوربرگردان و زیرگذر در این محور را از دیگر مطالبات شهرستان برشمرد و بر ضرورت اجرای این طرح‌ها برای افزایش ایمنی و رفاه روستاهای واقع در مسیر تاکید کرد.

وی افزود: محور نهاوند ـ نورآباد به طول ۱۷ کیلومتر یکی از مسیرهای گردشگری و ارتباطی مهم شهرستان است که در حال حاضر به صورت ۲ خطه و کوهستانی بوده و در فصل زمستان با مشکلات و انسدادهای متعدد مواجه می‌شود و انتظار داریم این محور در قالب پروژه ملی و با اخذ ماده ۲۳ در دستور کار قرار گیرد و زمینه چهارخطه شدن آن فراهم شود.

بیرانوند ایجاد تقاطع غیرهمسطح در سه‌راهی طائمه را از دیگر مطالبات مهم شهرستان عنوان کرد و گفت: این نقطه در مسیر کریدور شرق به غرب قرار دارد و از اهمیت بالایی برخوردار است و باید روند اجرای این پروژه با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی همچنین با اشاره به کمبود تجهیزات و ماشین‌آلات راهداری در شهرستان نهاوند، اظهار کرد: شهرستان در زمینه ماشین‌آلات سنگین با کمبود جدی مواجه است و در مواقع بروز تصادفات و حوادث به ناچار باید برای تامین برخی تجهیزات از شهرستان‌های همدان و ملایر کمک بگیریم.

فرماندار نهاوند تامین یک دستگاه جرثقیل، بولدوزر، لودر، خودروی پاشش، ۲ دستگاه کمپرسی و یک دستگاه گریدر را از نیازهای اساسی اداره راهداری شهرستان عنوان کرد.

بیرانوند در ادامه به موضوع تامین زمین برای طرح جوانی جمعیت، نهضت ملی مسکن و حمایت از ورزشکاران و مدال‌آوران اشاره کرد و گفت: برای این منظور به ۳۲ هکتار زمین نیاز است و آماده‌سازی این میزان اراضی نیز حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی همچنین برای آماده‌سازی معابر، زیرسازی، جدول‌گذاری و آسفالت سایت امیرکبیر نهاوند، اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی را مورد نیاز دانست و خواستار تامین منابع لازم برای تکمیل این زیرساخت‌ها شد.

فرماندار نهاوند در پایان با اشاره به وضعیت متقاضیان کم‌برخوردار مسکن در سایت امیرکبیر اظهار کرد: حدود ۴۰۰ نفر از متقاضیان این سایت در دهک‌های یک تا پنج قرار دارند و توان مالی لازم برای تکمیل واحدهای خود را ندارند، انتظار می‌رود از محل منابع در اختیار وزارتخانه یا ظرفیت مولدسازی، حمایت لازم از این متقاضیان صورت گیرد.