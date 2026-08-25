صداقتی: «محمد» پرتکرارترین نام مردان خراسان شمالی است

نبی‌الله صداقتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس داده‌های مرکز رصد جمعیت ثبت احوال خراسان شمالی، نام «محمد» و ترکیبات آن پرتکرارترین نام در میان مردان استان است.

مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی افزود: از مجموع ۵۱۷ هزار و ۳۷۴ مرد استان، ۱۳۲ هزار و ۲۸۴ نفر از ابتدای تأسیس ثبت احوال خراسان شمالی نام «محمد» یا ترکیبات آن را دارند.

وی ادامه داد: در میان نام‌های مرتبط با «محمد»، خود این نام با ۴۴ هزار و ۵۰۳ مورد انتخاب در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن «محمدرضا» با ۱۲ هزار و ۸۰ مورد، «محمدعلی» با ۹ هزار و ۲۳۰ مورد، «محمدحسین» با پنج هزار و ۶۷۵ مورد، «امیرمحمد» با چهار هزار و ۹۸۳ مورد و «محمدمهدی» با چهار هزار و ۱۷۸ مورد قرار گرفته‌اند.

صداقتی گفت: پنج نام پرتکرار مردان خراسان شمالی از ابتدای فعالیت ثبت احوال استان به ترتیب «محمد»، «علی»، «حسین»، «مهدی» و «رضا» هستند.

وی تصریح کرد: فراوانی این نام‌ها نشان‌دهنده علاقه و ارادت مردم استان به خاندان عصمت و طهارت و بازتاب‌دهنده تأثیر آموزه‌های دینی بر فرهنگ نام‌گذاری در خراسان شمالی است.