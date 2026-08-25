سرمست هفته دولت را با دیدار خانواده شهید مالک رحمتی آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست صبح سه‌شنبه با هدف حضور در آیین بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی و اقتصادی، وارد شهرستان ویژه مراغه شد و در نخستین برنامه خود با خانواده شهید مالک رحمتی دیدار کرد.

استاندار آذربایجان شرقی در این دیدار با ادای احترام به مقام شهید مالک رحمتی، خانواده‌های شهدا را اسوه و الگوی صبر و استقامت دانست و برای پدر و مادر این شهید آرزوی سلامتی و طول عمر کرد.

سرمست اظهار کرد: نخستین برنامه هفته دولت را با دیدار از شما آغاز کردم؛ چراکه خانواده‌های شهدا اسوه و الگوی صبر هستند.

وی افزود: دعای خانواده‌های شهدا برای مسئولان قوت قلب بزرگی است و امیدواریم بتوانیم در مسیر خدمت به مردم و تحقق آرمان‌های شهدا گام برداریم.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه سفر خود به مراغه، در مراسم بهره‌برداری از طرح‌های مختلف عمرانی و اقتصادی این شهرستان حضور خواهد یافت.