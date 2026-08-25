به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد چهارمین نشست کمیته مشترک همکاریهای بندری و دریایی ایران و پاکستان، با حضور هیئتی بلندپایه از مدیران ارشد وزارت دریانوردی پاکستان و رؤسای بنادر این کشور، از سوم تا ۶ شهریورماه ۱۴۰۵ در تهران برگزار میشود.
این نشست در راستای توسعه همکاریهای حملونقل و ترانزیت میان ایران و پاکستان و با هدف بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای بنادر دو کشور برای تسهیل تجارت دوجانبه، انتقال کالا و مسافر و همچنین ارتقای حملونقل چندوجهی برگزار خواهد شد.
در جریان این نشست، دو طرف ضمن بررسی تجارب و ظرفیتهای موجود، نسبت به تدوین نقشهراه همکاریهای میانمدت و بلندمدت در حوزههای بندری و دریایی اقدام خواهند کرد.
همچنین محورهای همکاری در زمینههای فنی، سرمایهگذاری، تبادل فناوری و تسهیل فرآیندهای ترانزیت مورد مذاکره و تبادلنظر قرار میگیرد و تفاهمات لازم در این زمینهها حاصل خواهد شد.
بر اساس اعلام سازمان بنادر و دریانوردی، برگزاری این کمیته مشترک گامی مؤثر در راستای تقویت کریدورهای ترانزیتی و افزایش سهم بنادر ایران و پاکستان در تجارت منطقهای و بینالمللی به شمار میرود.
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