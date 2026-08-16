به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در دیدار با «عظیم ابراهیم»، وزیر حملونقل، و «دلیر جمعه»، وزیر انرژی و ذخایر آب تاجیکستان، با اشاره به افزایش بار ریلی بینالمللی میان دو کشور در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال گذشته، گفت: این رشد نشاندهنده عمق روابط دو کشور و تأکید دولت چهاردهم بر دیپلماسی حملونقل است.
بهرهبرداری از راهآهن چابهار - زاهدان تا سه ماه آینده
وی از بهرهبرداری از اتصال ریلی چابهار به زاهدان تا سه ماه آینده خبر داد و گفت: ریلگذاری این مسیر به پایان رسیده است و چابهار میتواند به رونق سایت لجستیکی تاجیکستان برای دسترسی به آبهای آزاد کمک کند.
صادق همچنین از استقبال ایران برای سرمایهگذاری تاجیکستان در بندر چابهار خبر داد.
پیشنهاد سرمایهگذاری تاجیکستان در بندر خشک آپرین
عضو کابینه دولت چهاردهم، بندر خشک آپرین در تهران را یکی از ظرفیتهای مهم برای توسعه همکاریهای دو کشور دانست و پیشنهاد بازدید مقامهای تاجیکستان از این مجموعه را مطرح کرد.
وی از سرمایهگذاری مشترک تاجیکستان در بندر خشک آپرین و سایر بنادر کشور استقبال کرد.
رفع مشکلات حملونقل جادهای و توسعه کریدورهای جدید
وزیر راه و شهرسازی همچنین خواستار رفع فوری مشکلات حملونقل جادهای میان ایران و تاجیکستان شد و درباره کریدور ایران، افغانستان، تاجیکستان و چین گفت: ایران از برگزاری مذاکرات چندجانبه در این زمینه استقبال میکند.
وی یادآور شد: جاده فراه در افغانستان نیز حدود یک ماه دیگر افتتاح میشود که این مسیر میتواند زمینهساز شکلگیری همکاری مشترک میان سه کشور باشد.
توسعه پروازها و تدوین سند مشترک همکاری
صادق بر افزایش پروازهای هوایی میان دو کشور، توسعه گردشگری و بررسی تخفیفهای متقابل تأکید کرد و خواستار پیگیری این موضوع از سوی سازمان هواپیمایی کشوری شد.
وی گفت: تمامی پیشنهادهای مطرحشده در حوزههای ریلی، جادهای، هوایی، بندری و لجستیکی باید هرچه سریعتر بهصورت مکتوب ارائه و به یک سند مشترک تبدیل شود.
وزیر راه و شهرسازی در پایان با اشاره به تشکیل کمیسیون مشترک ایران و تاجیکستان، بر لزوم تشکیل کمیته اجرایی برای پیگیری سریعتر موضوعات تأکید کرد.
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