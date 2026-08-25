وجود ۲۱۶ هزار موقوفه با ۱.۵ میلیون رقبه در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا عادل، سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه، صبح امروز (سه‌شنبه سوم شهریورماه) در نشست خبری به مناسبت هفته وقف، با اشاره به شعار امسال این هفته یعنی «وقف؛ میراث ماندگار، آینده پایدار»، اظهار داشت: بسیاری از واقفان اگرچه امروز در قید حیات نیستند، اما آثار و اقدامات خیر آنان همچنان جاری است و ما توفیق داریم به عنوان امانت‌دار این بزرگواران به مردم خدمت‌رسانی کنیم.

وی با بیان اینکه سازمان اوقاف برنامه‌های خود را در چهار محور اصلی تنظیم و دنبال می‌کند، افزود: این محورها شامل «حفظ و نگهداری موقوفات»، «بهره‌برداری شایسته از این سرمایه‌ها»، «اجرای دقیق نیت واقفین» و در نهایت «دستیابی به نتایج ملموس و قابل مشاهده برای مردم» است. تلاش ما این است که این سرمایه‌های عظیم به خدمتی آشکار برای جامعه تبدیل شود.

آمار موقوفات و بقاع متبرکه کشور

سخنگوی سازمان اوقاف با ارائه آماری از وضعیت موقوفات کشور گفت: در مجموع ۲۱۶ هزار موقوفه شامل یک و نیم میلیون رقبه در کشور داریم که رد پای هرگونه نیت و موضوع خیری در آن‌ها دیده می‌شود. همچنین ۱۷۶۷ بقعه متبرکه شامل امامزادگان، انبیا، شخصیت‌های مشهور علمی و مذهبی و قدمگاه‌ها در کشور وجود دارد.

حجت‌الاسلام عادل خاطرنشان کرد: در زمینه اجرای نیت وقف، ۸۰۵ عنوان نیت در ۷ دسته کلان (مذهبی، خیریه، اجتماعی، مساجد، بقاع متبرکه، عتبات عالیات و حوزه‌های علمیه) دنبال می‌شود. در یک سال گذشته، عمده‌ترین حوزه‌های اجرای نیات شامل اطعام، مناسبت‌های مذهبی، برنامه‌های قرآنی، آموزش، درمان، حمایت از زائران کم‌برخوردار و سایر نیات خیر بوده است.

۱۳۰۰ مرکز درمانی و ۸ هزار رقبه آموزشی در عرصه وقف

وی با تأکید بر نقش بی‌بدیل وقف در حوزه سلامت و آموزش تصریح کرد: حدود ۱۳۰۰ مرکز بهداشتی‌درمانی در عرصه موقوفات وجود دارد و عواید مالی برخی موقوفات نیز به‌طور مستقیم صرف بهداشت و درمان می‌شود. در بخش آموزش نیز قریب به ۸ هزار رقبه آموزشی متعلق به موقوفات است که شامل مدارس، مراکز آموزشی، فعالیت‌های علمی و حوزه‌های علمیه می‌شود؛ این آمار جدا از اقدامات ارزشمند خیرین مدرسه‌ساز تحت نظارت آموزش و پرورش است.

سخنگوی سازمان اوقاف در تشریح خدمات اجتماعی و رویکرد جدید این سازمان گفت: کمک به نیازمندان، آزادی زندانیان، حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار و ایتام، توانمندسازی و اشتغال‌زایی از اولویت‌های اصلی ماست. در همین راستا، طرح «شمیم خدمت» در ۵۰۰ امامزاده اجرا شده که منجر به آموزش و توانمندسازی بیش از ۱۲ هزار نفر برای راه‌اندازی کارگاه‌ها و فروش محصولات شده است. همچنین به کمتر از هزار نفر وام حمایتی برای راه‌اندازی کارگاه‌های خانگی اعطا شده است.

وی افزود: در قالب فعالیت‌های جهادی نیز در ایام گذشته، ۸۰ خانه آسیب‌دیده در تهران بازسازی شده‌اند.

برگزاری طرح «نشاط معنوی» با حضور ۲۰۰ هزار نوجوان

حجت‌الاسلام عادل در پایان به اقدامات فرهنگی این سازمان اشاره کرد و افزود: در حوزه فرهنگی اقدامات پرحجم و متنوعی در دست اجراست؛ از جمله طرح ویژه «نشاط معنوی» با حضور قریب به ۲۰۰ هزار نوجوان و همچنین برگزاری فعالیت‌های هنری، ادبی و پژوهشی گسترده در سراسر کشور.