فیلم کوتاه «ماتَرَک» پس از پایان تولید به مراحل فنی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «ماتَرَک» به کارگردانی مهرناز توکلی و مدیریت فیلمبرداری مسعود امینی تیرانی، تولید خود را به پایان رساند و مراحل فنی این اثر آغاز شده است. رضا اخلاقی‌راد و داوود فتحعلی‌بیگی بازیگران این فیلم کوتاه هستند. حمیدرضا مزرعه خطیری و حمیدرضا محمودیه نویسندگان این فیلم کوتاه هستند.

«ماتَرَک» روایتگر یک روز از زندگی مردی میانسال است که باید پدر پیرش را نگهداری کند، در حالی که در رابطه با پدرش، چالش های سخت روانی را متحمل می‌شود اما چیزی همیشه وی را به سکوت و تحمل می‌کشد، چیزی که در آن دخالتی نداشته است.

این فیلم کوتاه با تمرکز بر رابطه پدر و فرزند، به لایه‌های پیچیده روانی این رابطه و تأثیر تجربه‌های گذشته بر زندگی انسان می‌پردازد.

مهرناز توکلی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی است و سابقه بازیگری و کارگردانی در تئاتر را در کارنامه دارد. او همچنین کارگردانی فیلم کوتاه «گیم» را بر عهده داشته است.

از دیگر عوامل «ماتَرَک» می‌توان به احمد صابری مدیر صدابرداری، منوچهر مرزبان مدیر برنامه‌ریزی و دستیار اول کارگردان، کارینا فیلم مجری طرح، حمید جانی‌پور عکاس، ماه‌تی‌تی شریفی منشی صحنه، هادی لطفی طراح گریم، میلاد کیانی طراح صحنه، فهیمه جزینی طراح لباس، امید توتونچی تدوین و مریم رودبارانی مدیر روابط عمومی اشاره کرد.