به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نریمانی صبح سه شنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان، با تأکید بر جایگاه خطیر قضاوت، استقلال رأی قضات را از اصول اساسی دستگاه قضایی دانست و از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان قضایی و اداری قدردانی کرد.

نریمانی با تقدیر از خدمات محبوب افراسیاب، رئیس کل پیشین دادگستری کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: هر جایگاهی که امروز داریم و هر رتبه‌ای که به دست می‌آوریم، حاصل زحمات بی‌دیده و شبانه‌روزی همکاران در صف و ستاد است

وی با اشاره به خدمت کارکنان دستگاه قضایی در مناطق دورافتاده و صعب‌العبور افزود: همکارانی در نقاط دورافتاده، مناطق مرزی و سخت‌گذر، بدون منت و با اخلاص خدمت کرده‌اند و تمام تقدیرها و موفقیت‌های امروز، حاصل زحمات این عزیزان است.

رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با اشاره به تفکیک «حاکمیت به معنای عام» از «دستگاه قضایی» گفت: امروز استکبار جهانی با تمام توان در برابر نظام جمهوری اسلامی صف‌آرایی کرده است، اما در عرصه قضا، زمانی که یک قاضی مستقل قلم به دست می‌گیرد و رأی صادر می‌کند، نباید گوش به حاشیه‌ها دهد.

نریمانی تصریح کرد: قاضی در زمان صدور رأی، تنها در برابر خداوند مسئول است و برای تصمیم قضایی خود نباید تحت تأثیر حاشیه‌ها قرار گیرد؛ چرا که در این جایگاه، توجیهی پذیرفتنی نیست.

وی با تأکید بر اینکه نگاه دستگاه قضایی به سایر قوا و نهادها تقابلی نیست، بیان کرد: حاکمیت به این معنا نیست که دستگاه قضایی در مقابل دولت یا نیروهای انتظامی قرار گیرد؛ همه ما شأنی جز خدمت به مردم نداریم.

رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به سختی‌هایی که مردم طی سال‌های پس از انقلاب، دوران دفاع مقدس، تحریم‌ها و شرایط کنونی متحمل شده‌اند، گفت: مردم کشور در مقاطع مختلف پای نظام ایستاده‌اند و وظیفه همه مسئولان، خدمت صادقانه به آنان است.

نریمانی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت، اظهار کرد: داغ از دست دادن عزیزانی همچون سردار سلیمانی هیچ‌گاه از دل ما خارج نخواهد شد و یاد شهدا را فراموش نمی‌کنیم.

وی ادامه داد: مسئولیت سنگینی که امروز بر دوش ما قرار گرفته، جز با استعانت از خداوند متعال قابل انجام نیست و پذیرفتن چنین مسئولیتی نیازمند شجاعت و عزم جدی است.

رئیس کل جدید دادگستری کهگیلویه و بویراحمد در پایان برای محبوب افراسیاب در مسئولیت جدید خود در استان زنجان آرزوی موفقیت کرد و گفت: امیدواریم با برنامه‌ریزی و هدفمندی، دستگاه قضایی استان بیش از پیش در مسیر خدمت به مردم حرکت کند و عاقبت همه ما به خیر ختم شود.