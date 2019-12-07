آغازطرح ساماندهی امورحمل ونقلی وتوزیع عادلانه بار دربنادر هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف عابدینی گفت: دو جلسه هم اندیشی وتبادل نظر پیرامون طرح فوق الاشاره دراداره کل بنادر و دریانوردی و اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای هرمزگان با حضور این مهندس مداح ودکتر دغاغله ارسازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشور، عفیفی پور مدیرکل بنادر ودریانوردی ، جهانبخش معاون حمل ونقل این اداره کل وسایر مدیران و معاونان دستگاههای مرتبط با امر تشکیل گردید.

عابدینی با اشاره به اینکه قراراست این طرح از ۲۰آذرماه ۹۸ در استان اجرایی شود، عنوان کرد: دراین جلسات موارد چگونگی اجرای طرح یادشده مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات وراهکارهای لازم دراین خصوص اتخاذ گردید.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان افزود: گام نخست این طرح ساماندهی امورحمل ونقلی وتبادل اطلاعات ناوگان اتصال سامانه های هوشمند و همچنین حذف نقش افراد غیر مرتبط در فرآیند حمل ونقل جاده ای کالا است.