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۱۶ آذر ۱۳۹۸، ۱۱:۰۶

سرپرست راهداری وحمل ونقل جاده ای هرمزگان:

آغازطرح ساماندهی امورحمل ونقلی وتوزیع عادلانه بار دربنادر هرمزگان

آغازطرح ساماندهی امورحمل ونقلی وتوزیع عادلانه بار دربنادر هرمزگان

بندرعباس - سرپرست راهداری وحمل ونقل جاده ای هرمزگان از آغاز طرح ساماندهی امورحمل ونقل وتوزیع عادلانه بار در بنادر هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف عابدینی گفت: دو جلسه هم اندیشی وتبادل نظر پیرامون طرح فوق الاشاره دراداره کل بنادر و دریانوردی و اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای هرمزگان با حضور این مهندس مداح ودکتر دغاغله ارسازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشور، عفیفی پور مدیرکل بنادر ودریانوردی ، جهانبخش معاون حمل ونقل این اداره کل وسایر مدیران و معاونان دستگاههای مرتبط با امر تشکیل گردید.

عابدینی با اشاره به اینکه قراراست این طرح از ۲۰آذرماه ۹۸ در استان اجرایی شود، عنوان کرد: دراین جلسات موارد چگونگی اجرای طرح یادشده مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات وراهکارهای لازم دراین خصوص اتخاذ گردید.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان افزود: گام نخست این طرح ساماندهی امورحمل ونقلی وتبادل اطلاعات ناوگان اتصال سامانه های هوشمند و همچنین حذف نقش افراد غیر مرتبط در فرآیند حمل ونقل جاده ای کالا است.

کد مطلب 4790623

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