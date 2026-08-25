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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۳

نوذری: آبرسانی قاقازان گامی برای تأمین پایدار آب مردم است

نوذری: آبرسانی قاقازان گامی برای تأمین پایدار آب مردم است

قزوین- استاندار قزوین گفت: تأمین آب شرب یکی از اولویت‌های اساسی استان است و اجرای پروژه‌های آبرسانی در مناطق مختلف، گام مهمی برای تأمین پایدار آب مردم به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعد از ظهر سه شنبه در آیین افتتاح مجتمع آبرسانی قاقازان اظهار کرد: تأمین آب شرب یکی از نیازهای اساسی مردم و از اولویت‌های استان قزوین است و اجرای طرح‌های آبرسانی می‌تواند نقش مهمی در تأمین پایدار این نیاز داشته باشد.

وی افزود: مجتمع آبرسانی قاقازان با هدف تأمین آب آشامیدنی ۲۳ روستا و شهر کوهین و با اعتباری بالغ بر چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

استاندار قزوین ادامه داد: این پروژه در افق طرح، جمعیتی حدود ۲۲ هزار نفر را تحت پوشش قرار خواهد داد و می‌تواند بخشی از نیازهای آبی منطقه را تأمین کند.

نوذری با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های حوزه آب در استان قزوین بیان کرد: توجه به زیرساخت‌های آب و اجرای طرح‌های اساسی در این حوزه، نشان‌دهنده نگاه ویژه دولت چهاردهم به تأمین نیازهای اساسی مردم است.

وی همچنین به پروژه انتقال آب از طالقان اشاره کرد و گفت: این طرح یکی از پروژه‌های اساسی دولت چهاردهم در استان قزوین است که برای حل یکی از مشکلات چند دهه گذشته استان در حوزه آب شرب اجرا شده و امیدواریم به‌زودی به بهره‌برداری برسد.

کد مطلب 6927516

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