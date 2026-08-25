نوذری: آبرسانی قاقازان گامی برای تأمین پایدار آب مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعد از ظهر سه شنبه در آیین افتتاح مجتمع آبرسانی قاقازان اظهار کرد: تأمین آب شرب یکی از نیازهای اساسی مردم و از اولویت‌های استان قزوین است و اجرای طرح‌های آبرسانی می‌تواند نقش مهمی در تأمین پایدار این نیاز داشته باشد.

وی افزود: مجتمع آبرسانی قاقازان با هدف تأمین آب آشامیدنی ۲۳ روستا و شهر کوهین و با اعتباری بالغ بر چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

استاندار قزوین ادامه داد: این پروژه در افق طرح، جمعیتی حدود ۲۲ هزار نفر را تحت پوشش قرار خواهد داد و می‌تواند بخشی از نیازهای آبی منطقه را تأمین کند.

نوذری با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های حوزه آب در استان قزوین بیان کرد: توجه به زیرساخت‌های آب و اجرای طرح‌های اساسی در این حوزه، نشان‌دهنده نگاه ویژه دولت چهاردهم به تأمین نیازهای اساسی مردم است.

وی همچنین به پروژه انتقال آب از طالقان اشاره کرد و گفت: این طرح یکی از پروژه‌های اساسی دولت چهاردهم در استان قزوین است که برای حل یکی از مشکلات چند دهه گذشته استان در حوزه آب شرب اجرا شده و امیدواریم به‌زودی به بهره‌برداری برسد.