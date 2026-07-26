سرپرست دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، نعمت طهماسبی را به عنوان «سرپرست دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول» منصوب کرد.

در حکم حسین سیمایی، خطاب به طهماسبی آمده است:

نظر به مراتب تعّهد، تخصّص و تجارب ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول» منصوب می‌شوید.

از جناب‌عالی انتظار دارد با توکل به خداوند سبحان سرپرستی آن دانشگاه را بر پایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب و سند دانشگاه اسلامی به انجام رسانید. امیدوار است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، راهبرد دولت وفاق ملی و با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران، خیران و دوستداران آموزش عالی وظایف محوله را به نحو شایسته انجام دهید.

توفیق و سربلندی روز افزون جناب‌عالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

نعمت طهماسبی، دارای دکترای فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول با مرتبه دانشیاری است.

از مسئولیت‌های اجرایی وی می‌توان به معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، مدیر امور پژوهشی، مدیر امور آموزش، مدیر گروه فیزیک و سرپرست آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول اشاره کرد.

طهماسبی، انتشار بیش از ۴۰ مقاله در نشریات بین‌المللی و همچنین انتشار بیش از ۱۵ مقاله در کنفرانس‌های بین‌المللی و ملی را در کارنامه فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود دارد.

وزیر علوم در نامه جداگانه‌ای از تلاش‌ها و زحمات مهدی بدیعی، رئیس سابق دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول در زمان تصدی این مسئولیت، قدردانی کرد.