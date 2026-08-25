به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با دومین روز از هفته دولت، سه پروژه راهداری با اعتبار ۹۳۰ میلیارد ریال و ۱۲ خانه مددجویی بهزیستی با اعتبار ۱۴۴ میلیارد ریال با حضور معاون توسعه مدیریت ومنابع استانداری هرمزگان و جمعی از مسئولان استانی و محلی در بندرخمیر به بهره‌برداری رسید.

مراد زرهی، فرماندار بندرخمیر در حاشیه بهره‌برداری از این پروژه‌ها ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، گفت: سه پروژه حوزه راهداری شهرستان بندرخمیر با اعتبار ۹۳ میلیارد تومان احداث و به مرحله بهره برداری رسیده است.

زرهی اظهار کرد: این پروژه‌ها شامل روکش آسفالت و اصلاح هندسی محور کهورستان - بندر خمیر به‌طول ۱۰ کیلومتر، روکش آسفالت راه روستایی کرمران به طول ۲ کیلومتر، و زیرسازی و آسفالت راه روستای چاه ماخور به‌طول ۲ کیلومتر است‌.

وی بیان کرد: هدف از اجرای این پروژه‌ها، فزایش ایمنی، کاهش زمان سفر و تسهیل دسترسی روستاهای منطقه به مرکز شهرستان است.

فرماندار بندرخمیر یادآور شد: همچنین در این روز ۱۲ خانه مددجویی بهزیستی با زیربنای ۹۰ مترمربع در روستای آل درویش این شهرستان به بهره برداری رسید.

زرهی گفت: برای تکمیل و ساخت این منازل مسکونی در مجموع ۱۴۴ میلیارد ریال هزینه شده است.