سرپرست دانشگاه علم و فناوری مازندران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، علی طهماسبی را به عنوان «سرپرست دانشگاه علم و فناوری مازندران(بهشهر)» منصوب کرد.

در حکم حسین سیمایی، خطاب به طهماسبی آمده است:

نظر به مراتب تعّهد، تخصّص و تجارب ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه علم و فناوری مازندران(بهشهر) » منصوب می‌شوید.

از جناب‌عالی انتظار دارد با توکل به خداوند سبحان سرپرستی آن دانشگاه را بر پایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب و سند دانشگاه اسلامی به انجام رسانید. امیدوار است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، راهبرد دولت وفاق ملی و با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران، خیران و دوستداران آموزش عالی وظایف محوله را به نحو شایسته انجام دهید.

توفیق و سربلندی روز افزون جناب‌عالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

علی طهماسبی، دارای دکترای ریاضی کاربردی از دانشگاه علم و صنعت ایران و عضو هیئت علمی گروه ریاضیات و کاربردها دانشگاه علم و فناوری مازندران با مرتبه استادیاری است.

از مسئولیت‌های اجرایی وی می‌توان به معاون آموزشی، معاون پژوهشی و رئیس دانشکده علوم دانشگاه علم و فناوری مازندران اشاره کرد.

طهماسبی همچنین چاپ بیش از ۲۳مقاله علمی در نشریات معتبر ملی و بین‌المللی را در کارنامه فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود دارد.

وزیر علوم همچنین در نامه جداگانه‌ای از تلاش‌ها و زحمات دکتر احمدرضا ربانی، رئیس سابق دانشگاه علم و فناوری مازندران در زمان تصدی این مسئولیت، قدردانی کرد.