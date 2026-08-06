به گزارش خبرنگار مهر، فیلمهای سینمایی مختلفی چون «غلاف تمام فلزی»، «نجات لنینگراد»، «بیست و یک روز بعد»، «شب» و «پست» در این آخر هفته از شبکههای گوناگون تلویزیون روی آنتن میروند. در این گزارش به معرفی این آثار میپردازیم.
شبکه نمایش «غلاف تمام فلزی» را پخش میکند
فیلم سینمایی «غلاف تمام فلزی» محصول ۱۹۸۷ به کارگردانی استنلی کوبریک پنجشنبه ۱۵ مرداد ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی متیو موداین، آدام بالدوین، وینسنت دن آفریو، آر لی امی، دوریان هاروود و آرلیس هاوارد، درباره عدهای سرباز تازه کار است که برای پیوستن به نیروهای دریایی ایالات متحده آمریکا داوطلب میشوند. آنها باید هشت هفته آموزش سخت و طاقت فرسا را برای پیوستن به نیروی دریایی ایالات متحده و شرکت در جنگ ویتنام پشت سر بگذارند. گروهبان توپخانه هارتمن افسری منظم و بسیار سخت گیر است. هارتمن سعی دارد با تمرینات فشرده جسمی و روحی سربازانش را جوری آموزش بدهد که بتوانند در جنگ زنده بمانند که ... .
«غلاف تمام فلزی» از وبسایت آیامدیبی نمره ۸.۲ و از وبسایت راتنتومیتوز نمره ۹۰ را بدست آورد. این فیلم با بودجه ۳۰ میلیون دلاری به فروش جهانی بیش از ۱۲۰ میلیون دلاری دست یافت. «غلاف تمام فلزی» همچنین نامزد دریافت بهترین فیلمنامه اقتباسی جایزه آکادمی اسکار بود.
جی اسکات منتقد سینما درباره این فیلم گفته است: «غلاف تمام فلزی» خشن، نیشدار، کنایهآمیز و سرد است، این فیلم ابژهای غیراخلاقی است که از دوربینی شکل گرفته که با خودداری از پلک زدن و اشک ریختن، شکوهمندانه از میان کشتارهای اسلوموشن عبور میکند.
«بیست و یک روز بعد» روی آنتن میرود
فیلم سینمایی «بیست و یک روز بعد» محصول ۱۳۹۵ به کارگردانی سیدمحمدرضا خردمندان پنجشنبه ۱۵ مرداد ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم داستان پسری نوجوان به نام مرتضی است که بعد از فوت پدرش همراه مادر بیمار و برادر کوچکش زندگی میکند. مادر مرتضی از راه شستن و اتو کردن لباس های مردم امرار معاش می کند و درگیر بیماری سختی است. مرتضی آرزو دارد فیلمساز شود و قصهای هم برای این کار دارد اما روزی که برای اجاره دوربین از مادرش پول گرفته، برای گرفتن داروی مادرش به داروخانه هم می رود و میفهمد مادرش داروی گران قیمتی دارد که اگر آن را استفاده نکند، فلج خواهد شد. مرتضی ابتدا فیلمنامهاش را میفروشد و سپس راه های مختلفی همچون بازی کامپیوتری را برای کسب پول امتحان می کند که ... .
ساره بیات، حمیدرضا آذرنگ، امیرحسین صدیق، سینا رازانی، جلال فاطمی، مهدی قربانی و علیرضا استادی در فیلم سینمایی «بیست و یک روز بعد» به هنرمندی پرداختهاند.
تماشای فیلمی حماسی از شبکه یک
فیلم سینمایی «نجات لنینگراد» محصول سال ۲۰۱۹ به کارگردانی الکسی کوزلوف پنجشنبه ۱۵ مرداد ساعت ۲۳ از شبکه یک سیما پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم با بازی آندری میرونوف اودالوف، ماریا ملنیکوا و آناستازیا ملنیکوا آمده است: پاییز سال ۱۹۴۱، لنینگراد در محاصره است. سرباز جوانی به همراه نامزد پرستارش، قرار است روی کشتیای که مردم را از محاصره خارج میکند، کار کنند، اما پیش از حرکت هنگ، سرباز جوان برای ماموریتی خونین فرا خوانده میشود و از سوار شدن به کشتی باز میماند. پدر سرباز جوان که از فرماندهان ارشد است او را مجبور می کند لباس ملوانان را بپوشد و از رفتن به خط مقدم فرار کند. سرباز علیرغم میلش این کار را می کند اما ... .
این فیلم سینمایی توانست از وبسایت آیامدیبی نمره ۵.۵ و از وبسایت مگاکریتیک نمره ۵.۸ را بهدست بیاورد. «نجات لنینگراد» به فروش جهانی حدودا ۳ میلیون دلاری دست یافت.
فیلمی به کارگردانی رسول صدرعاملی پخش میشود
فیلم سینمایی «شب» محصول سال ۱۳۸۷ به کارگردانی رسول صدرعاملی جمعه ۱۶ مرداد ساعت ۱۷ از شبکه افق پخش میشود.
داستان این فیلم درباره سربازی است که متهمی را به او سپردهاند که از مکانی به یکی از روستاهای مشهد ببرد و او را تحویل دهد تا به حکم او رسیدگی شود. اما وقتی که آنها به مشهد میرسند از آنجا که سرباز نامزد دارد و قرار است به همین زودی ازدواج کند در ایستگاه قطار به نامزد خود زنگ میزند و آنها از قطار جا میمانند و مجبور می شوند که به سمت ترمینال رفته و با اتوبوس راهی مقصد مورد نظر شوند. به دلیل وضعیت نامناسب هوا به این نتیجه میرسند به شهر بر گردند تا شب را در مسافرخانهای به سر کنند. میانههای شب سرباز حالش بد می شود و او را به دکتر میبرند و از آنجا که دستان این ۲ نفر با دستبند به هم وصل است و متهم هم در زمینه پزشکی دارای ادعاست در بیمارستان آنقدر صحبت می کند که دکتر از معاینه بیمار منصرف می شود. صاحب مسافرخانه که همراه آنهاست سرباز را راضی میکند تا دستبند او را باز کند و به دست خودش ببند. و همین اقدام موجب رهایی متهم می شود اما ... .
زندهیاد عزت الله انتظامی، زندهیاد خسرو شکیبایی و امین حیایی در فیلم سینمایی «شب» هنرنمایی کردهاند.
طرح این فیلم را اصغر فرهادی نوشته و کامبوزیا پرتوی فیلمنامه آن را به نگارش درآورده است.
در بیست و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر امین حیایی با این فیلم توانست سیمرغ بلورین بهترین نقش اول مرد را از آن خود کند.
تماشای فیلمی از استیون اسپیلبرگ
فیلم سینمایی «پست» محصول سال ۲۰۱۷ به کارگردانی استیون اسپیلبرگ جمعه ۱۶ مرداد ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی مریل استریپ، تام هنکس و سارا پالسون در مورد پنهانکاری است که چهار رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا را تحت تأثیر قرار داد. همه آنان با دروغ و فریب حقایق جنگ ویتنام را وارونه جلوه دادهاند و اکنون مدارک دروغ های آنها در اختیار روزنامه واشنگتن پست قرار گرفته است. اولین رئیس زن واشنگتن پست کاترین گراهام و سردبیر شجاع این روزنامه بنجامین سی بردلی میخواهند وارد نبردی بیسابقه بین خبرگزاریها و دولتیها بشوند تا بتوانند اسنادی مربوط به خیانت پنتاگون را افشا کنند اما ... .
این فیلم توانست از وبسایت آیامدیبی نمره ۷.۲ و از وبسایت راتنتومیتوز نمره ۸۸ را به دست بیاورد. این فیلم با بودجه ۵۰ میلیون دلاری توانست فروشی بیش از ۱۹۳ میلیون دلار را تجربه کند. بسیاری از منتقدان، این فیلم اسپیلبرگ را نیز بازتابی از اوضاع سیاسی آمریکا بهویژه آمریکای پس از انتخابات ۲۰۱۶ میدانند.
مایکل ماینر منتقد سینما درباره این فیلم گفته است: «پست» هیجانانگیز بود چراکه همه تماشاگران این فرضیه را پذیرفتند که «پست» خبرهایی برای گفتن دارد که دنیا را تکان خواهد داد. گاهی اوقات در خانه تلویزیون تماشا میکنم و مطمئن نیستم که دیگر خبر چیست!
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