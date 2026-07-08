به گزارش خبرگزاری مهر، شورای صدور رأی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران، احکام محرومیت محمدسبحان بیات و شیرکو روحیان"از رشته پاورلیفتینگ و آیدین علی‌یاری از رشته دوچرخه‌سواری را به دلیل نقض مقررات ملی مبارزه با دوپینگ صادر کرد.

محمدسبحان بیات در جریان رقابت‌های قهرمانی کشور دانشجویان و در تاریخ ۲۹ آبان ۱۴۰۴ توسط گروه کنترل دوپینگ ایران نادو مورد نمونه‌گیری قرار گرفت. بررسی نمونه در آزمایشگاه مورد تأیید آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) وجود ماده ممنوعه "بولدنون" از گروه S۱ فهرست مواد و روش‌های ممنوعه وادا را تأیید کرد.

با توجه به عدم پاسخگویی ورزشکار به مکاتبات و ابلاغیه‌های رسمی ایران نادو و مطابق ماده ۲-۳-۸ مجموعه قوانین و مقررات ملی مبارزه با دوپینگ ایران، انصراف از دادرسی محرز تلقی شد. بر این اساس، شورای صدور رأی بدون تشکیل جلسه استماع و صرفاً بر اساس مستندات موجود، حکم محرومیت چهار ساله این ورزشکار را از ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ تا ۲۳ فروردین ۱۴۰۹ صادر کرد.

در پرونده شیرکو روحیان دیگر ورزشکار پاور لیفتینگ، نمونه‌ وی نیز در همان تاریخ و در جریان رقابت‌های قهرمانی کشور دانشجویان انجام شد. نتایج آزمایش وجود دو ماده ممنوعه استانوزولول و آناستروزول از گروه‌های S۱ و S۴ فهرست مواد و روش‌های ممنوعه وادا را در نمونه این ورزشکار تأیید کرد.

به دلیل عدم پاسخگویی ورزشکار به مکاتبات ایران نادو، مطابق ماده ۲-۳-۸ مجموعه قوانین و مقررات ملی مبارزه با دوپینگ، محرومیت چهار ساله وی محرز بود. با این حال، از آنجا که پرونده مشمول شرایط تشدید مجازات موضوع ماده ۴-۱۰ (وجود بیش از یک ماده ممنوعه در نمونه) تشخیص داده شد، یک سال به مدت محرومیت وی افزوده گردید که بر این اساس، این ورزشکار از ۲ دی ۱۴۰۴ تا ۱ دی ۱۴۰۹ به مدت پنج سال از تمامی فعالیت‌های ورزشی محروم شد.

در خصوص آیدین علی‌یاری، ورزشکار رشته دوچرخه‌سواری، نمونه‌گیری در تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۴ و در جریان اردوی تیم ملی انجام شد. نتایج بررسی نمونه در آزمایشگاه مورد تأیید وادا، وجود ماده ممنوعه "استانوزولول" از گروه S۱ فهرست مواد و روش‌های ممنوعه را تأیید کرد.

این ورزشکار در مهلت مقرر با ارسال پاسخ، پذیرش اولیه تخلف و قبول مجازات را اعلام کرد. بر همین اساس و مطابق مقررات، محرومیت اولیه چهار ساله وی با یک سال کاهش، به سه سال تقلیل یافت.

با این وجود، با عنایت به اینکه آیدین علی‌یاری پیش‌تر نیز به دلیل استفاده از ماده ممنوعه تستوسترون از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به مدت چهار سال محروم شده بود و این پرونده، دومین تخلف دوپینگی وی محسوب می‌شود، مطابق مواد ۱-۸-۱۰ و ۱-۱-۹-۱۰مجموعه قوانین ملی مبارزه با دوپینگ ایران، چهار سال دیگر به محرومیت وی افزوده شد. در نتیجه، این ورزشکار در مجموع به هفت سال محرومیت از تمامی فعالیت‌های ورزشی، از ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ تا ۱۸ بهمن ۱۴۱۱ محکوم شد.