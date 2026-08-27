داروها عامل پنهان در تصادفات رانندگی؛ امکان کاهش ۴۵ درصدی سوانح

به گزارش خبرنگار مهر، وبینار کشوری آموزش مداوم با عنوان «داروها و ایمنی ترافیک» صبح پنجشنبه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد و در آن ابعاد پنهان تأثیر مصرف داروها بر رفتار رانندگان و نقش نظام سلامت در پیشگیری از حوادث ترافیکی مورد بررسی قرار گرفت.
حوادث ترافیکی مانند کوه یخ است
همایون صادقی، دبیر علمی این برنامه، با اشاره به جایگاه دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مطالعات تخصصی حوزه تأثیر داروها بر رفتار رانندگی اظهار کرد: حوادث ترافیکی مانند کوه یخ هستند و آنچه در آمار مرگومیر دیده میشود تنها بخشی از ابعاد این بحران است.
وی افزود: طی ۲۵ سال اخیر، بهطور میانگین سالانه حدود ۱۷ هزار مرگ ناشی از تصادفات در کشور ثبت شده و شمار مصدومان حدود ۴۲ برابر این رقم بوده است که بخش قابل توجهی از آنها دچار جراحات خفیف میشوند.
دبیر علمی برنامه کشوری «داروها و ایمنی ترافیک» با تأکید بر مسئولیت نظام سلامت در پیشگیری از حوادث ترافیکی ادامه داد: اگرچه عواملی همچون ایمنی خودرو، کیفیت راهها، سرعت و فرهنگ رانندگی در وقوع تصادفات نقش دارند، اما نظام سلامت نیز باید با مطالبهگری و نقشآفرینی فعال، سهم خود را در پیشگیری از این حوادث ایفا کند.
صادقی با اشاره به تأثیر برخی داروها بر توانایی رانندگی گفت: اثر داروها بر رانندگی تنها به خوابآلودگی محدود نمیشود و میتواند ابعاد مختلفی از جمله هوشیاری، تمرکز و مهارتهای لازم برای رانندگی را تحت تأثیر قرار دهد.
وی ادامه داد: مطالعات نشان میدهد حدود ۱۰ درصد رانندگان تحت تأثیر درجاتی از مصرف دارو قرار دارند و مصرف برخی داروها میتواند خطر وقوع تصادف را تا ۷.۵ برابر افزایش دهد.
صادقی تأکید کرد: با ارائه آموزشهای هدفمند و اصولی به پزشکان و سایر اعضای کادر سلامت میتوان تا ۴۵ درصد از بار حوادث ناشی از این عوامل را کاهش داد.
ضرورت ایجاد نظام هشدار دارویی برای رانندگان
در ادامه این وبینار، نرگس رستمی، نماینده دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، با تشریح اسناد بالادستی و سیاستهای کلان کشور در حوزه سلامت و حملونقل اظهار کرد: ایجاد نظام جامع حملونقل و اجرای دقیق برنامههای عملیاتی حوزه راه، نیازمند همکاری و هماهنگی بینبخشی دستگاههای مختلف است.
وی افزود: وزارت بهداشت بهعنوان یکی از ارکان اصلی در شورای عالی حملونقل و شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، نقش مهمی در سیاستگذاری و ارتقای ایمنی ترافیکی دارد.
رستمی با اشاره به اهمیت تبدیل پژوهشهای علمی به سیاستهای اجرایی، از فعالیتهای پژوهشی انجامشده در حوزه تأثیر داروها بر رانندگی تقدیر کرد و گفت: در شرایط فعلی، بسیاری از داروهای مؤثر بر هوشیاری و مهارت رانندگی، هشدارهای مشخص و قابل توجهی برای مصرفکنندگان ندارند.
نماینده دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی بر ضرورت استقرار یک نظام جامع طبقهبندی داروها تأکید کرد و افزود: این نظام باید در فرآیند تجویز دارو مورد توجه قرار گیرد و همزمان، آموزش مستمر پزشکان و داروسازان و درج هشدارهای دقیق درباره تأثیر دارو بر توانایی رانندگی نیز دنبال شود.
وی فرهنگسازی عمومی را یکی دیگر از الزامات ارتقای ایمنی ترافیک دانست و خاطرنشان کرد: در کنار آموزش جامعه پزشکی، باید از ظرفیت رسانههای جمعی برای افزایش آگاهی رانندگان درباره خطرات مصرف برخی داروها پیش از رانندگی استفاده کرد.
رستمی تأکید کرد: افزایش آگاهی عمومی و ایجاد سازوکارهای مشخص برای هشدار درباره داروهای مؤثر بر هوشیاری میتواند گامی مؤثر در کاهش حوادث ترافیکی و ارتقای ایمنی جادهها باشد.
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