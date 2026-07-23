به گزارش خبرنگار مهر، قیمت نفت در بازارهای جهانی امروز با افزایش قابل توجهی همراه شد و به بالاترین سطح خود در حدود دو ماه اخیر رسید. تشدید تنشهای ژئوپلیتیک در خاورمیانه و نگرانی از اختلال در عرضه نفت، مهمترین عامل رشد قیمتها عنوان شده است.
بر اساس گزارش رویترز، نفت برنت در جریان معاملات تا ۱۰۰ دلار در هر بشکه صعود کرد و نفت خام وستتگزاس اینترمدیت (WTI) نیز از ۹۰ دلار در هر بشکه عبور کرد. این رشد در پی افزایش نگرانیها درباره امنیت مسیرهای انتقال انرژی رخ داد.
رویترز گزارش داده است که همزمان با این تحولات، تنشها در تنگه هرمز و بابالمندب نیز افزایش یافته و بازار نسبت به احتمال اختلال در صادرات نفت از منطقه خلیج فارس حساستر شده است. تحلیلگران معتقدند هرگونه محدودیت در تردد نفتکشها میتواند فشار بیشتری بر قیمت نفت وارد کند.
در همین حال، بانک سرمایهگذاری گلدمن ساکس هشدار داده است که در صورت تداوم اختلال در مسیرهای اصلی انتقال نفت، قیمت نفت برنت میتواند در ماههای آینده از ۱۲۰ دلار در هر بشکه نیز فراتر رود.
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