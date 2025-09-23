لهراسبی: هیچ کلاس درسی در نوشهر بدون معلم نیست

فرشید لهراسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، اعلام کرد که امروز ۲۱ هزار دانش‌آموز و ۲۰۰۰ کودکستانی فعالیت آموزشی خود را آغاز کردند و تمامی کلاس‌ها با حضور معلم اداره می‌شوند.

وی افزود: در حوزه تأمین تجهیزات آموزشی هیچ کمبودی وجود ندارد و همه کلاس‌ها به امکانات لازم مجهز شده‌اند. همچنین با استفاده از نیروهای ماده ۲۷، کمبود نیروی انسانی برطرف شده و روند آموزش با کیفیت و مستمر ادامه خواهد یافت.

مدیر آموزش و پرورش نوشهر با تبریک آغاز سال تحصیلی به دانش‌آموزان و خانواده‌ها، از تلاش‌های مدیرکل آموزش و پرورش و حمایت‌های فرماندار شهرستان قدردانی کرد و گفت: این اقدامات باعث اطمینان از استمرار آموزش بدون وقفه در شهرستان شده است.