لهراسبی: هیچ کلاس درسی در نوشهر بدون معلم نیست

نوشهر - مدیر آموزش و پرورش شهرستان نوشهر، با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید گفت: هیچ کلاس درسی در نوشهر بدون معلم نیست وتجهیزات آموزشی کامل است.

فرشید لهراسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، اعلام کرد که امروز ۲۱ هزار دانش‌آموز و ۲۰۰۰ کودکستانی فعالیت آموزشی خود را آغاز کردند و تمامی کلاس‌ها با حضور معلم اداره می‌شوند.

وی افزود: در حوزه تأمین تجهیزات آموزشی هیچ کمبودی وجود ندارد و همه کلاس‌ها به امکانات لازم مجهز شده‌اند. همچنین با استفاده از نیروهای ماده ۲۷، کمبود نیروی انسانی برطرف شده و روند آموزش با کیفیت و مستمر ادامه خواهد یافت.

مدیر آموزش و پرورش نوشهر با تبریک آغاز سال تحصیلی به دانش‌آموزان و خانواده‌ها، از تلاش‌های مدیرکل آموزش و پرورش و حمایت‌های فرماندار شهرستان قدردانی کرد و گفت: این اقدامات باعث اطمینان از استمرار آموزش بدون وقفه در شهرستان شده است.

