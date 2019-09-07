مستند بلند «خاتمه» به جشنواره ای در ایتالیا می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «خاتمه» به کارگردانی مهدی و هادی زارعی به جشنواره فیلم فلورانس ایتالیا راه یافت. این جشنواره بین‌المللی به صورت ماهانه برگزار می شود و اولین جشنواره ماهانه منطقه توسکانی ایتالیاست.

منتخب فیلم های ماهانه این جشنواره هر ماه در مدرسه فیلم ایمجینای فلورانس نمایش داده می شود.

«خاتمه» داستان زندگی دختری افغان است که به دلیل ازدواج زود هنگام و خشونت توسط خانواده، از خانه فرار می کند و ...

این مستند که ساخت آن ۳ سال زمان برده و در مدت زمان ۹۰ دقیقه تولید شده، برای نخستین بار در دوازدهمین جشنواره بین المللی «سینماحقیقت» ۲ جایزه بهترین کارگردانی و بهترین تدوین را دریافت کرده است.

عوامل اصلی مستند «خاتمه» عبارتند از کارگردان، فیلمبردار، صدابردار: مهدی و هادی زارعی، تدوین: بابک حیدری، موسیقی: ستار اورکی، طراح و ترکیب صدا: علیرضا علویان، اصلاح رنگ و نور: حمیدرضا فطوره چیان، سیندخت رحیمیان، دستیار کارگردان و برنامه ریز: عسل ستایش، مدیر تولید: علی اکبر زارعی، مدیر صحنه و امور هماهنگی: جواد زحمتکش، تحقیق و پژوهش: هادی و مهدی زارعی، دستیار تدوین: احسان امینی میلانی، دستیار صداگذاری: بهزاد مهدی زاده، زیرنویس: رضا تاریوردی و فرشته عابدینی، مترجم: بنا الخاص و سبا ولی زاده، روابط بین الملل: سبا ولی زاده، عکاس: محمد دهقانی، مشاور حقوقی: نسیم قرخلو، طراح پوستر: مهدی زارعی، سرمایه گذار: مُنا محب، تهیه کننده: هادی و مهدی زارعی.