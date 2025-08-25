به گزارش خبرنگار مهر، زاهد محمودی معاون استاندار و فرماندار ویژه مرند بعدازظهر دوشنبه با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، برنامههای پیشبینی شده برای هفته دولت در این شهرستان را تشریح کرد.
وی از افتتاح و کلنگزنی ۱۶۰ پروژه در حوزههای عمرانی، اقتصادی و خدماتی در سطح شهرستان با اعتباری بالغ بر ۵۴۴ میلیارد تومان خبر داد و افزود: این پروژهها با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و توسعه متوازن مناطق شهری و روستایی اجرایی شدهاند.
محمودی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر کار جهادی و خدمت صادقانه، دولت چهاردهم را دولت پرتلاش خواند و گفت: همراهی مردم و همافزایی دستگاههای اجرایی، رمز موفقیت در تحقق اهداف ملی و جلب رضای الهی است.
وی تصریح کرد: خدمتگزاری صادقانه، مهمترین مطالبه مردم و رهبری است و باید سرلوحه تمام برنامههای مسئولان قرار گیرد.
آیتالله پورمحمدی نیز در این دیدار، با تبریک هفته دولت، بر لزوم الگوگیری از اخلاص و سادهزیستی شهیدان رجایی و باهنر تأکید کرد و گفت: مدیران امروز باید با روحیه جهادی در مسیر رفع مشکلات مردم و تحقق آرمانهای انقلاب گام بردارند.
امام جمعه مرند، عدالت را یکی از سفارشات مهم امام علی (ع) برشمرد و خواستار توجه همزمان به پروژههای عمرانی و برنامههای فرهنگی شد. وی از تمام ادارات شهرستان خواست تا دستاوردهای چهار دهه گذشته را بهطور شفاف برای مردم تبیین کنند.
پورمحمدی با اشاره به توصیف رهبر انقلاب از دولت به عنوان پرتلاش، پرکار و پیگیر، گفت: این بیان، مسئولیت سنگینی بر دوش مدیران قرار میدهد.
وی همچنین با اشاره به عقبماندگیهای موجود در شهرستان مرند، بر لزوم برنامهریزی جدی و هماهنگی بین دستگاهها برای رفع این چالشها تأکید کرد.
نظر شما