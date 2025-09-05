عطر حیا در جشن امت احمد؛ غرفه «حجاب و عفاف» میزبان بانوان شد

فاطمه علی‌حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: غرفه «حجاب و عفاف» برای سومین بار در این جشن برپا شده و هدف آن ترویج فرهنگ عفاف و تقویت ارزش‌های دینی در میان بانوان است. و

وی افزود: در این غرفه اقلامی همچون گیره روسری و وسایل مرتبط با حجاب و عفاف میان بانوان توزیع شد و چهار خادم خواهر با انگیزه و عشق در این خدمت فرهنگی فعالیت دارند.

مسئول غرفه «حجاب و عفاف» با اشاره به استقبال گسترده بانوان گفت: حضور پرنشاط مردم در این غرفه، نشان می‌دهد که فرهنگ دینی و ارزش‌های اسلامی همچنان در میان نسل امروز پررنگ است و چنین برنامه‌هایی می‌تواند الهام‌بخش و اثرگذار باشد.

جشن بزرگ «مهمانی امت احمد (ص)» امسال برای سومین سال متوالی و به مناسبت هفته وحدت و میلاد رسول اکرم در شهر سنندج برگزار شده و در این مراسم جشن ۱۳۰ غرفه برای ارائه خدمت رایگان به مردم برگزار شده است.