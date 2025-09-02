شیراز میزبان مهمانی بزرگ «امت احمد(ص)»

حجت الاسلام و المسلمین محمدباقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۱۷ ربیع الاول سال جاری مصادف با یک‌هزار و پانصدمین سال میلاد مبارک رسول مکرم اسلام است و برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای بزرگداشت این مناسبت الهی انجام گرفته‌است، گفت: یکی از اتفاقات مهم امسال با همکاری همه نهادها و دستگاه‌های مختلف استانی و شهری، برگزاری مهمانی بزرگ «امت احمد (ص)» در شیراز سومین حرم اهل بیت (ع) است.

وی ادامه داد: در همین راستا در مهمانی «امت احمد (ص)» مردم شیراز هم به‌عنوان میزبان و هم به‌عنوان مخاطب اصلی برنامه‌ها حضور خواهند داشت تا همه مردم این شهر زیر پرچم محبت پیامبر اکرم (ص) گرد هم آیند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: یکی از مسائلی که بارها مورد تصریح رهبر انقلاب قرار گرفته جای خالی امت واحده اسلامی بوده و لزوم الگوسازی این امت واحد در ایران نیز مورد تأکید ایشان قرار گرفته است که یکی از اهداف اصلی جشن‌های بزرگ امت احمد جلوه‌دادن برادری و اخوت ایمانی مسلمانان حول نام مبارک پیامبر اکرم (ص) بوده و تلاشی برای الگوسازی این امت واحده در مقیاس ایران عزیز است.

حجت الاسلام ولدان گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته جشن بزرگ «مهمانی امت احمد (ص)» روز چهارشنبه ۱۹ شهریورماه در شیراز از میدان شهرداری به سمت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار خواهد شد.

وی با دعوت از عموم مردم شیراز خصوصاً جوانان این شهر برای حضور باشکوه در این مهمانی بزرگ ادامه داد: حضور پرشور مردم و فعالان فرهنگی در کنار موکب‌های پذیرایی، استیج‌های مهیج و برنامه‌های فرهنگی جلوه‌های زیبایی از یکرنگی زیر پرچم مبارک رسول الله (ص) ثبت خواهد کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس تصریح کرد: بدون شک، مهمانی «امت احمد (ص)» فرصتی بی‌نظیر برای همه مردم فارس و شیراز است تا با حضور در کنار یکدیگر، ارادت خود به پیامبر مهربانی‌ها را ابراز کنند و با بهره‌گیری از آموزه‌های ایشان، مسیر روشن‌تری را برای فرداهای بهتر رقم بزنند.