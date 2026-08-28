به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدرینژاد ظهر جمعه در سخنرانی پیس از خطبه های نماز جمعه در آستانهاشرفیه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید رجایی اظهار کرد: شهید رجایی با ویژگی اخلاص و خدمتگزاری، الگویی برای مسئولان و مردم است.
فرماندار آستانهاشرفیه اقتدار ایران اسلامی را حاصل مقاومت مردم، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و تلاش نیروهای مسلح دانست و گفت: حضور مردم، سرمایه اجتماعی ارزشمندی را برای کشور به ارمغان آورده است.
مقاومت مردم، توطئههای دشمن را ناکام گذاشت
حیدرینژاد با بیان اینکه مردم در تمامی اتفاقات ۴۷ سال گذشته در کنار نظام و انقلاب حضور داشتهاند، افزود: مردم ایران در جنگ ۱۲روزه و همچنین در برابر توطئههای مختلف، از جمله فتنه دیماه، با حضور و بصیرت خود نقشههای دشمن را یکی پس از دیگری نقش بر آب کردند.
وی با اشاره به تلاش دشمن برای تضعیف و تجزیه ایران اظهار کرد: رئیسجمهور آمریکا در تلاش بود ایران وجود نداشته باشد و برای تجزیه کشور برنامهریزی کرده بود. هدف دشمن، نابودی تمدن ایران بود، اما مردم در کنار دولت چهاردهم ایستادند.
فرماندار آستانهاشرفیه با اشاره به روند دشمنیها علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمنی از ابتدای دولت چهاردهم و با شهادت «اسماعیل ابوهنیه» آغاز شد و در ادامه، در جنگ رمضان، کودتای ۱۸ و ۱۹ دیماه و جنگ ۱۲روزه ادامه یافت.
حیدرینژاد با بیان اینکه دشمن پس از این اقدامات، جنگ جدیدی به نام جنگ اقتصادی را ترسیم کرد که هدف همه این اقدامات به زانو درآوردن ملت ایران بود، تصریح کرد: ملت ایران با هویت دینی، باورهای فرهنگی و پیشینه تاریخی خود، در این برهه حساس در برابر زیادهخواهی دشمن ایستادگی کرده است.
دکترین دفاعی ایران بر پایه توان بومی شکل گرفت
وی دکترین دفاعی کشور را حاصل دانش، تجربه و تلاش نیروهای مسلح عنوان کرد و گفت: دکترین دفاعی که رهبر معظم انقلاب برای کشور ترسیم کردهاند، امروز در عرصههای مختلف به نتیجه رسیده است.
فرماندار آستانه اشرفیه با بیان اینکه توان دفاعی کشور بر پایه دانش و ظرفیتهای بومی شکل گرفته است، اظهار کرد: پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری، اتحاد ملی و مقدس، همراهی دولت و پشتیبانی ملت ایران موجب شده است دشمن در رسیدن به اهداف خود ناکام بماند.
حیدرینژاد با اشاره به نقش نیروهای مسلح در دفاع از کشور اظهار کرد: با وجود تمامی نقشهها و توطئههای دشمن، نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، نیروهای نظامی و اطلاعاتی توانستند با اقتدار در برابر دشمن بایستند و از مردم ایران دفاع کنند.
وی افزود:امروز در میدان جنگ، عرصه دیپلماسی و با حضور مردم در خیابانها، به فرموده رهبر معظم انقلاب، دکترین خود را به نمایش گذاشتهایم و توانستهایم در برابر دشمن ایستادگی کنیم.
فرماندار آستانه اشرفیه رمز موفقیت ایران اسلامی را وحدت، همدلی، همراهی و اتحاد مقدس دانست و گفت: این اتحاد مقدس همان مسیری است که رهبر معظم انقلاب ترسیم کردهاند و همواره بر حفظ آن تأکید داشتهاند.
حیدرینژاد با تأکید بر اینکه جنگ هنوز به پایان نرسیده است،اظهار کرد: همه گوشبهفرمان رهبر معظم انقلاب هستیم تا برای مقابلهای دوچندان با دشمن آماده باشیم و در شرایط سخت، اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران را به نمایش بگذاریم.
وی با اشاره به اهمیت همراهی مردم افزود: امروز در کنار هم و با هم هستیم و همین با هم بودن، رمز موفقیت کشور است. قطعاً نصرت و پیروزی به ملت ایران عطا خواهد شد.
فرماندار آستانهاشرفیه از همراهی اقشار مختلف مردم قدردانی کرد و گفت: از همه مردم، فرهنگیان، صنعتگران، دانشجویان، بازاریان و تمامی اقشار جامعه که در یک سال گذشته با بصیرت و مقاومت، با وجود مشکلات و با آگاهی از شرایط کشور از انقلاب حمایت کردهاند، بهعنوان نماینده عالی دولت در شهرستان تشکر و قدردانی میکنم.
همدلی دستگاههای اجرایی، اجرای ۴۳ پروژه را در شرایط جنگی رقم زد
حیدرینژاد با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم در حوزه توسعه و خدمترسانی اظهار کرد: دولت چهاردهم از همه ظرفیتها برای خدمت به مردم استفاده کرده است و یکهزار و ۵۰۰ پروژه در نقاط مختلف استان به بهرهبرداری رسیده یا در حال بهرهبرداری است.
وی از ایجاد بیش از ۱۸ هزار فرصت شغلی در استان خبر داد و گفت: بیش از ۱۸ هزار شغل بهصورت مستقیم و غیرمستقیم برای جوانان و تمامی جویندگان کار فراهم میشود.
فرماندار آستانهاشرفیه با اشاره به پروژههای اجراشده در این شهرستان تصریح کرد: در شهرستان آستانهاشرفیه نیز ۴۳ پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۷۸ میلیارد تومان اجرا شده است.
وی اقدامات انجامشده را حاصل همدلی دستگاههای اجرایی شهرستان دانست و افزود: ائمه جمعه آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر، نمایندگان سه قوه، دادستان، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای تأمین، چرخه توسعه شهرستان را با همکاری و همدلی به حرکت درآوردهاند.
حیدری نژاد با بیان اینکه همدلی میان مسئولان زمینه اجرای پروژههای مختلف را فراهم کرده است، گفت: این همکاری و همافزایی موجب شده است چندین پروژه در شهرستان به بهرهبرداری برسد و روند خدمترسانی به مردم، حتی در شرایط دشوار کشور، ادامه پیدا کند.
وی با اشاره به تلاش دشمن برای فرسایش توان داخلی کشور تصریح کرد: دشمن در تلاش است با فرسایش توان داخلی، دشمنی خود را دوباره علیه ملت ایران آغاز کند.
فرماندار آستانه اشرفیه ضرورت حفظ هوشیاری و تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری تأکید کرد و گفت: وظیفه ما این است که مراقب باشیم و گوشبهفرمان مقام معظم رهبری بمانیم تا با حفظ اتحاد مقدس و پاسداری از همدلی، در مسیر پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی گام برداریم.
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