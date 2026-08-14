به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی عبدالهی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دلگان با گرامیداشت چهلمین روز خاکسپاری امام شهید، بر ضرورت تداوم «حضور عمارگونه» مردم در صحنه‌های مختلف تأکید کرد و آن را راهبرد پیروزی ملت ایران در برابر نقشه‌های دشمن دانست.

امام جمعه موقت شهر دلگان، با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر حضور مستمر مردم اظهار داشت: حضور عمارگونه یک احساس زودگذر نیست، بلکه راهبرد پیروزی و دژ مستحکم ملت در برابر نقشه‌های دشمن است.

حجت الاسلام عبدالهی با تبیین «پنج ستون حضور عمارگونه» گفت: ستون‌های اعتقادی، شناختی، ساختاری، میدانی و آرمان‌خواهی، ارکان اصلی این حضور هستند.

وی افزود: دشمن برای شکستن این سد به یک مثلث شوم یعنی «ترس، یأس و تفرقه» متوسل شده است، اما اگر در این پنج ستون استوار باشیم، ترس در دل‌ها جای نمی‌گیرد، یأس راه پیدا نمی‌کند و تفرقه نمی‌تواند وحدت جامعه را خدشه‌دار سازد.

خطیب جمعه موقت دلگان در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت روز مقاومت اسلامی، رمز ماندگاری جبهه مقاومت را پیوند «ایمان به غیب» و «حضور در میدان شهود» دانست و خاطرنشان کرد: مؤمن مقاوم با باور به غیب، نیرویی می‌آفریند که هیچ محاسبه مادی نمی‌تواند آن را پیش‌بینی کند.

وی با اشاره به کارنامه امت اسلامی در دفاع مقدس، حماسه ۳۳ روزه لبنان، طوفان الاقصی و وعده‌های صادق تأکید کرد: هر کجا مردم پای کار آمدند و توکل کردند، نصرت الهی نازل شد و هر کجا تنها به محاسبات مادی تکیه کردیم، آسیب دیدیم.

آزادگان؛ الگوی صبر و ایستادگی در برابر دشمن

حجت‌الاسلام عبدالهی در ادامه با گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن، از صبر و استقامت آنان تجلیل کرد و گفت: اسارت آزادگان شکست نبود، بلکه عرصه‌ای برای خودسازی، غلبه بر نفس و ایستادگی بود.

وی با استناد به آیه «وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا» آزادگان سرافراز را مصداقی از صبر و استقامت در مسیر حق دانست.

امام جمعه موقت دلگان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به سالروز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، آن را سرآغاز عداوت آشکار آمریکا علیه ملت ایران عنوان کرد و گفت: شاه مخلوع پس از کودتا دیگر حاکمی ملی نبود، بلکه به کارگزاری برای منافع استکبار تبدیل شد.

وی افزود: آنچه دشمن می‌خواست، برخلاف انتظارش رقم خورد؛ نفرت ضدانگلیسی به خشم ضدآمریکایی و ضدامپریالیستی تبدیل شد و امروز ملت ایران با تکیه بر عزت حسینی، مسیر استقلال و اقتدار خود را با قدرت ادامه می‌دهد.

حجت‌الاسلام عبدالهی در پایان با دعا برای پیروزی نهایی جبهه حق و نصرت مؤمنان، از خداوند متعال خواست حضور و بصیرت عمارگونه را در وجود ملت مستدام بدارد و ظهور منجی عالم بشریت را نزدیک کند.