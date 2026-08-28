امام جمعه اهر: الگوی «دولت قوی و ملت قوی» رمز تحقق ایران قوی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جلیل جلیلی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهر، با اشاره به هفته دولت و هم‌زمانی آن با یکصد و هشتادمین شب حضور مردم در خیابان‌ها، اظهار کرد: «ایران قوی» گفتمانی فراگیر و فارغ از مرزبندی‌های قومی، مذهبی و جنسیتی است و همه ایرانیان در تحقق این آرمان اشتراک نظر دارند.

وی افزود: دولت به عنوان رکن اصلی اجرایی کشور در مسیر تحقق ایران قوی نقشی بی‌بدیل دارد و دولت قوی دولتی است که از کارگزارانی منسجم، مصمم و پرتلاش تشکیل شده باشد و در برابر مشکلات و دشمنان سر خم نکند.

دولت و ملت باید در مسیر تحقق عدالت هم‌افزا باشند

امام جمعه اهر با اشاره به آموزه‌های قرآنی «کُونُوا قَوَّامینَ بِالْقِسْطِ» و «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» اظهار کرد: الگوی جمهوری اسلامی بر پایه تقابل دولت و ملت بنا نشده، بلکه دولت و مردم باید در مسیر تحقق عدالت و پیشرفت، مکمل یکدیگر باشند.

وی ادامه داد: دولت باید زمینه‌ساز عدالت باشد و مردم نیز ضمن مطالبه‌گری، از عدالت و حقوق ملی پاسداری کنند؛ این الگو یکی از مبانی مهم حکمرانی در جمهوری اسلامی است.

۱۸۰ شب حضور مردم؛ نمایش اقتدار مدنی ملت ایران

جلیلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور یکصد و هشتاد شب متوالی مردم در میادین و خیابان‌ها گفت: این حضور یک رویداد تاریخی و تمدنی است که بسیاری از محاسبات دشمنان را تغییر داده است.

وی افزود: پس از شهادت رهبر انقلاب، برخی تحلیلگران غربی ساعت‌های نخست را بحرانی‌ترین زمان برای فروپاشی ساختار قدرت می‌دانستند، اما حضور آگاهانه و حماسی مردم این تحلیل‌ها را باطل کرد.

امام جمعه اهر تصریح کرد: حضور مردم، دو راهبرد دشمن از جمله ایجاد خلأ امنیتی و تحت فشار قرار دادن جریان‌های سازش‌طلب برای عقب‌نشینی از حقوق ملی را خنثی کرد.

وی خاطرنشان کرد: حضور مردم در خیابان‌ها در ایران اسلامی نشانه فروپاشی نیست، بلکه می‌تواند به عنوان پشتوانه ثبات و اقتدار نظام در شرایط جنگی و بحرانی عمل کند.

انتقاد از تجلیل مدیران اقتصادی بدون توجه به عملکرد

جلیلی در ادامه با انتقاد از برخی تجلیل‌ها از مدیران اقتصادی اظهار کرد: در هفته‌های اخیر از برخی مسئولان با وجود عملکرد نه‌چندان موفق در حوزه اقتصاد تجلیل شده است؛ این در حالی است که فشار اقتصادی بر مردم افزایش یافته و نرخ ارز نیز روند صعودی داشته است.

وی افزود: مردم آگاه هستند و عملکرد مسئولان را می‌بینند و درباره آن قضاوت می‌کنند. تجلیل از مدیران باید بر مبنای عملکرد واقعی و خدمت صادقانه باشد، نه روابط و برنامه‌های تشریفاتی.

امام جمعه اهر تأکید کرد: نقد منصفانه حق مردم است و مسئولان نیز باید در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند.

پیامبر اکرم(ص) اسوه اخلاق و بندگی است

وی در خطبه نخست نماز جمعه با اشاره به سالروز میلاد پیامبر اعظم(ص) و با استناد به آیه «لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» گفت: پیامبر اکرم(ص) در همه ابعاد زندگی از جمله اخلاق، مدارا، گذشت، صبر، عدالت و ایستادگی، اسوه کامل جامعه ایمانی است.

جلیلی افزود: نزدیک‌ترین افراد به پیامبر(ص) کسانی هستند که اخلاق نیکوتر، روحیه‌ای نرم‌تر، بخشندگی بیشتر، صبر بالاتر در مسیر حق و توانایی بیشتری در فروبردن خشم داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: محبت واقعی به پیامبر اکرم(ص) صرفاً در شعار و ادعا خلاصه نمی‌شود، بلکه باید در رفتار انسان و تلاش برای شبیه شدن به اخلاق و سیره آن حضرت نمود پیدا کند.

بندگی واقعی، ترجیح فرمان خدا بر خواسته‌های شخصی است

امام جمعه اهر با اشاره به تفاوت «عابد» و «عبد» اظهار کرد: شیطان سال‌ها عبادت کرد، اما به مقام بندگی نرسید؛ زیرا در لحظه امتحان، غرور و خواست خود را بر فرمان الهی ترجیح داد.

وی ادامه داد: جامعه ایمانی باید از سیره پیامبر اکرم(ص) بیاموزد که بندگی واقعی به معنای انجام آن چیزی است که خداوند از انسان می‌خواهد، نه آنچه انسان صرفاً مطابق میل شخصی خود می‌پسندد.

جلیلی در پایان با قدردانی از مجموعه شبکه بهداشت، فرمانداری، نماینده مردم و دانشگاه علوم پزشکی برای استقرار دستگاه سی‌تی‌اسکن در بیمارستان اهر اظهار کرد: قدردانی از خدمات انجام‌شده نباید مانع نقد منصفانه کاستی‌ها شود.

وی تأکید کرد: حضور مردم در صحنه باید استمرار داشته باشد، چرا که دشمن امروز نبرد را بیش از گذشته به عرصه اقتصاد کشانده و حضور مردم می‌تواند پشتوانه‌ای مهم برای نظام در این میدان باشد.