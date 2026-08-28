امام جمعه پردیس: وحدت نباید پوششی برای ناکارآمدی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی در خطبه‌های نماز جمعه پردیس، با اشاره به هفته وحدت، بر ضرورت تقویت همبستگی ملی تأکید کرد و گفت حفظ آرامش نباید مانع مطالبه‌گری و برخورد با فساد و ناکارآمدی شود.

وی با اشاره به حمایت مردم از کشور در جریان جنگ اخیر، از دولت خواست با مهار تورم، حمایت از تولید و ساماندهی بازار پاسخگوی این حمایت باشد و مجلس و قوه قضائیه نیز در حوزه قانون‌گذاری و مقابله با فساد فعال‌تر عمل کنند.

امام جمعه پردیس همچنین با اشاره به برخی اقدامات انجام‌شده در شهرستان، از تحویل بیش از ۷۵ هزار واحد مسکن مهر، افزایش پزشکان بیمارستان الغدیر، استقرار اورژانس هوایی، بهره‌برداری از نیروگاه ۲۵ مگاواتی و احداث ۱۸ فضای آموزشی خبر داد.

حسینی در بخش دیگری از سخنانش بر توجه به مسائل فرهنگی، حجاب و مدیریت فضای مجازی تأکید کرد و گفت: مطالبات مردم باید با پاسخ و پیگیری عملی مسئولان همراه شود.