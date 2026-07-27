حجت الاسلام داودی: نماز جمعه تریبون اثرگذار نظام در دفاع از حق است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود داودی عصر دوشنبه در مراسم تجلیل از خادمان نماز جمعه شهرستان فومن، ضمن گرامیداشت سالروز اقامه نماز جمعه در ایران اسلامی، با اشاره به اهمیت ذکر خدا در قرآن، اظهار کرد: خداوند در قرآن می‌فرماید «فَاسْعَوْا إِلَیٰ ذِکْرِ اللَّهِ» و بهترین تفسیر این آیه را علامه طباطبایی در المیزان ارائه داده که ذکرالله همان نماز است که انسان را به یاد خدا می‌اندازد و از فساد و منکرات بازمی‌دارد.

وی با تأکید بر نقش تربیتی نماز در حفظ جوانان از آلودگی‌های عصر حاضر، افزود: «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَیٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ»؛ اگر پدران و مادران به دنبال حفظ فرزندان خود از فسادهای فضای مجازی هستند، باید آنان را با نماز پیوند بزنند که نماز، بزرگترین عامل مصونیت است.

امام جمعه فومن با اشاره به ابعاد اجتماعی و سیاسی نماز جمعه، تصریح کرد: اولین اقدامی که پیامبر اسلام (ص) پس از ورود به مدینه به عنوان یک عبادت سیاسی سامان داد، نماز جمعه بود. حضرت امام (ره) نیز در ۵ مرداد ۵۸، اولین نماز جمعه تهران را با حکم خود و با امامت مرحوم آیت‌الله طالقانی برگزار کردند.

داودی با یادآوری شهادت پنج تن از ائمه جمعه کشور (شهیدان مدنی، دستغیب، اشرفی اصفهانی، صدوقی و قاضی طباطبایی) توسط منافقین، خاطرنشان کرد: دشمنان به خوبی می‌دانند که تریبون نماز جمعه چه تأثیری در خنثی‌سازی جنگ روانی و آرامش کشور دارد لذا از اول انقلاب تاکنون، همواره درصدد ترور شخصیت و حذف ائمه جمعه بوده‌اند.

وی با تأکید بر لزوم بی‌طرفی و نگاه پدرانه ائمه جمعه، گفت: رهبر معظم انقلاب بارها تأکید داشته‌اند که امام جمعه باید جایگاه پدری داشته باشد و فراجناح و فرامنطقه نگاه کند تا بتواند تریبون خود را حفظ کرده و وحدت را در جامعه تقویت کند. امام جمعه نباید به هیچ جناح یا گروهی بچسبد تا بتواند حق را دفاع کند.

امام جمعه فومن در پایان با قدردانی از تلاش‌های خادمان ستاد نماز جمعه شهرستان، گفت: ستاد نماز جمعه فومن با حدود ۸۰ نفر نیروی مردمی که به صورت داوطلبانه فعالیت می‌کنند، مدیریت نظم، پذیرایی و تدارکات را بر عهده دارند و این حرکت، نمونه‌ای از همدلی و خدمت‌رسانی بدون چشم‌داشت است.

داودی همچنین از فرماندار و سایر مسئولان اجرایی خواست تا برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر نماز جمعه هفته آینده که به صورت زنده از رسانه استانی پخش می‌شود، مشارکت بیشتری داشته باشند.