رحمت حیدری‌ نژاد ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی آستانه‌ اشرفیه و بندرکیاشهر اظهار کرد: آستانه‌ اشرفیه و بندر کیاشهر با تمام ایران اسلامی گره خورده‌اند و مردم سراسر کشور، بادام‌زمینی را با نام شهرستان آستانه‌اشرفیه می‌شناسند.

فرماندار آستانه‌اشرفیه با اشاره به اینکه ۸۰ درصد بادام زمینی گیلان در آستانه اشرفیه کشت می شود، افزود: در شهرستان آستانه‌اشرفیه ۲ هزار و ۵۷۰ هکتار زمین زیر کشت بادام‌زمینی قرار دارد و کشاورزان عزیز از هر هکتار حدود سه تا چهار تن بادام‌زمینی برداشت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه کشاورزان منطقه در مجموع حدود ۱۲ هزار تن بادام‌زمینی از زمین‌های زیر کشت برداشت می‌کنند، گفت: این محصول بیش از هفت میلیارد تومان برای کشاورزان عزیز درآمد و آورده اقتصادی ایجاد می‌کند.

حیدری‌ نژاد با بیان اینکه بادام‌زمینی یکی از نقاط قوت شهرستان آستانه‌ اشرفیه محسوب می‌شود، تصریح کرد:به همین دلیل است که همیشه عرض می‌کنم بادام‌زمینی را به نام شهرستان آستانه‌ اشرفیه می‌شناسند.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از روش‌ های مکانیزه در کشت و برداشت بادام‌زمینی اظهار کرد: روش مکانیزه در مراحل کاشت، داشت و برداشت محصول، نقش بسیار مهمی در کاهش هزینه‌ها دارد و مردم شهرستان آستانه‌ اشرفیه نیز از این روش استفاده می‌کنند.

فرماندار آستانه‌اشرفیه ادامه داد: حدود ۷۰ درصد کشاورزان عزیز شهرستان از روش‌های مکانیزه برای کاشت، داشت و برداشت بادام‌زمینی بهره می‌گیرند.

وی گفت: بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر از کشاورزان عزیز در این حوزه فعالیت دارند و امسال نیز سال بسیار خوبی برای کشاورزان بادام‌زمینی‌کار شهرستان بود.

حیدری‌نژاد با اشاره به نگرانی‌های موجود درباره بیماری‌های قارچی بادام‌زمینی در شهرستان آستانه‌اشرفیه افزود: همچنان درباره بیماری قارچی بادام‌زمینی در شهرستان نگرانی داریم؛ همان‌طور که سال گذشته نیز این موضوع را مطرح کردم.

وی تصریح کرد: امیدواریم جهاد کشاورزی استان با اتخاذ تدابیر لازم، روش‌های علمی مقابله با این بیماری را به مردم و کشاورزان منطقه ارائه کند تا کشاورزان عزیز در سال‌های آینده خسارت کمتری متحمل شوند.