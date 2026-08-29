به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حمید محمودخانی، مسئول مرکز راهبری-محتوایی سازمان دارالقرآن الکریم با اشاره به برنامههای پویش ملی زندگی با آیهها همزمان با هفته وحدت و جشنهای حماسی «امت احمد» اظهار کرد: یکی از اقداماتی که در این راستا انجام شده، آمادهسازی کتابی ویژه این ایام است تا محتوای آن در جشنهای حماسی «امت احمد» مورد استفاده قرار گیرد و پیوندی میان این جشنها به مناسبت میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص) و مفهوم امت مبعوثشده ایجاد کند.
محمودخانی درباره ساختار و محتوای کتاب توضیح داد: این اثر در دو بخش اصلی شامل سخنرانی کوتاه و سخنرانی تفصیلی تنظیم شده است و مخاطب اصلی آن مبلغان هستند تا بتوانند در ایام هفته وحدت و با محوریت آیه انتخابشده، در تجمعات و مراسم مختلف به تبیین این مفاهیم بپردازند.
وی ادامه داد: کتابی که برای این منظور آماده شده، با محوریت آیه معروفی از قرآن کریم تهیه شده است که ویژگی پیروان راستین پیامبر(ص) و همراهان رسولالله(ص) را توصیف میکند و دو ویژگی مهم را برای آنان برمیشمارد: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ.
مسئول محتوایی پویش ملی «زندگی با آیهها» تصریح کرد: این دو ویژگی که در این آیه ذکر شده، نشان میدهد که امروز وظیفه ما خونخواهی شهدایی است که مظلومانه به شهادت رسیدهاند و این خونخواهی و قیام برای انتقام میتواند به محور وحدت «امت احمد» تبدیل شود.
وی افزود: در این محتوا تلاش شده است میان میلاد پیامبر اکرم(ص)، وجود پیامبر(ص) و مفهوم امت با ویژگی یاران پیامبر(ص) در آیه «أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ» پیوند برقرار شود و این مفهوم با موضوع خونخواهی مورد توجه قرار گیرد.
محمودخانی، یکی از نویسندگان کتاب ویژه هفته وحدت پویش ملی «زندگی با آیهها»، درباره روند تولید این اثر گفت: این کتاب با محوریت آیه انتخابشده برای هفته وحدت تنظیم شده و با همکاری دیگر دوستان از جمله آقای علی اصغر کمالی که در بخش محتوایی پویش فعالیت میکنند، جمعبندی و متناسب با موضوع این ایام آماده شده است.
محمودخانی با اشاره به رویکرد پویش «زندگی با آیهها» در مناسبتهای مختلف اظهار کرد: این پویش هر سال در مناسبتهای اصلی، علاوه بر ماه مبارک رمضان، ایام محرم و فاطمیه و همچنین مناسبتهایی مانند هفته وحدت، تلاش میکند با استفاده از محتوای آیات قرآن، محتواهای تبیینی متناسب با مسائل روز آماده کند.
وی ادامه داد: امسال نیز این کتاب با همین رویکرد تولید شده و تلاش شده است محتوایی قرآنی برای بیان در جشنهای «امت احمد» و مراسم مرتبط توسط مبلغان آماده شود تا این مفاهیم به گوش مردم برسد.
محمودخانی با اشاره به تفاوت محتوای امسال با آثار سالهای گذشته گفت: تفاوت محتوای امسال در این است که پس از جنگها، شهادتها و جنایتهایی که دشمن مرتکب شده، موضوع خونخواهی پررنگتر از گذشته مورد توجه قرار گرفته است؛ بهویژه آنکه در حدود سه تا چهار ماه گذشته و بهخصوص در محرم و تشییع رهبر شهید، پرچمهای سرخ خونخواهی با شور بیشتری برافراشته شده بود و به همین دلیل محتوای امسال نیز بیش از گذشته با موضوع خونخواهی آمیخته شده است.
محمودخانی با اشاره به پیوند آیه محوری کتاب با مفهوم «امت احمد» گفت: این آیه با وظیفهای که امروز بر عهده امت احمد قرار دارد، نسبت پیدا میکند و رسالت امروز این امت، عمل به این آیه قرآن و عینی و مصداقی کردن «أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ» و «رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ» است که یکی از مصادیق آن نیز خونخواهی شهدای عزیز است.
وی ادامه داد: اگر همه مسلمانان این وظیفه را انجام دهند و نسبت به اتفاقات اخیر مسئولیت خود را ایفا کنند، همین مسئله میتواند موجب وحدت شود؛ چراکه ایستادگی متحدانه در برابر این دشمن جنایتکار میتواند به تحقق وحدتی که امروز در جهان اسلام گم شده است، کمک کند.
محمودخانی در پایان ابراز امیدواری کرد که پرچمهای سبز جشنهای حماسی «امت احمد» در کنار پرچمهای سرخ خونخواهی شهدای عزیز قرار گیرد و این همراهی و همافزایی، زمینهساز وحدت بیشتر میان مسلمانان جهان باشد.
نظر شما