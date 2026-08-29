به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو استاندار قم پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح برنامههای عمرانی استان در هفته دولت اظهار کرد: همزمان با این هفته و با حضور رئیسجمهور، مجموعهای از طرحهای عمرانی در مناطق شهری و روستایی قم به مرحله بهرهبرداری رسید.
وی افزود: در مجموع ۲۱۰ پروژه در بخش روستایی استان آماده افتتاح شده است که این طرحها با مشارکت دهیاریها و شوراهای اسلامی روستاها و با بهرهگیری از اعتبارات دولتی اجرا شدهاند.
استاندار قم با اشاره به گستره طرحهای پیشبینی شده در مناطق روستایی گفت: این پروژهها حوزههای مختلفی از زیرساخت و خدمات عمومی را دربرمیگیرد و هدف از اجرای آنها تقویت امکانات مورد نیاز روستاییان و ارتقای شرایط زندگی در این مناطق است.
بهنامجو ادامه داد: بهسازی قنوات، ساماندهی و بهسازی شبکه معابر روستایی، احداث و توسعه فضاهای ورزشی، ارتقای شبکه برق، گازرسانی و آبرسانی و همچنین احداث خانههای بهداشت از جمله مهمترین محورهای پروژههای روستایی استان به شمار میرود.
وی مجموع اعتبار اختصاص یافته برای اجرای این ۲۱۰ پروژه را بالغ بر ۶۷۶ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: بخش قابل توجهی از این طرحها با همکاری مجموعه مدیریت روستایی و استفاده از ظرفیت شوراها و دهیاریها به اجرا درآمده است.
استاندار قم در ادامه با اشاره به برنامه افتتاح طرحهای شهری در هفته دولت اظهار کرد: در کنار پروژههای روستایی، ۴۷ پروژه شهری نیز در این ایام به بهرهبرداری میرسد که برای اجرای آنها ۵۴۶ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
بهنامجو افزود: پروژههای شهری استان در حوزههای مختلفی تعریف و اجرا شدهاند و بخشی از این طرحها به توسعه زیرساختها و خدمات عمومی مورد نیاز شهروندان اختصاص دارد.
وی بیان کرد: اجرای طرحهای مربوط به ورزش، آسفالت معابر و توسعه شبکه و زیرساختهای شهری از جمله محورهای پروژههای آماده بهرهبرداری در شهرهای استان قم است.
استاندار قم خاطرنشان کرد: ایجاد و توسعه فضاهای ورزشی نیز در میان پروژههای شهری هفته دولت مورد توجه قرار گرفته و این طرحها با هدف فراهم کردن امکانات و خدمات مناسبتر برای شهروندان اجرا شدهاند.
بهنامجو با تأکید بر اینکه روند اجرای طرحهای عمرانی در مناطق شهری و روستایی استان ادامه دارد، گفت: برنامههای عمرانی قم به پروژههای قابل افتتاح در هفته دولت محدود نمیشود و طرحهای دیگری نیز در نقاط مختلف استان در حال اجرا یا در مرحله برنامهریزی قرار دارند.
وی ادامه داد: طرحهای در دست اجرا و برنامهریزی شده با هدف آمادهسازی زیرساختها و توسعه خدمات مورد نیاز استان در سالهای آینده دنبال میشوند.
استاندار قم افزود: مجموعه پروژههای عمرانی در دست اجرا در شهرها و روستاهای استان، طیف متنوعی از حوزههای خدماتی و زیرساختی را شامل میشود و روند توسعه و عمران در مناطق مختلف قم همچنان ادامه خواهد داشت.
بهنامجو با اشاره به مشارکت مجموعههای محلی در اجرای پروژههای روستایی اظهار کرد: دهیاریها و شوراهای اسلامی روستاها در اجرای بخشی از طرحهای روستایی مشارکت داشتهاند و این ظرفیت در پیشبرد پروژههای مورد نیاز مناطق روستایی مورد استفاده قرار گرفته است.
وی همچنین با اشاره به تنوع پروژههای روستایی گفت: طرحهای مرتبط با آب، برق، گاز، راههای روستایی، بهداشت و فضاهای ورزشی در میان پروژههای هفته دولت قرار دارند و بهرهبرداری از آنها بخشی از برنامه عمرانی استان در این ایام است.
استاندار قم در پایان بر تداوم اجرای پروژههای عمرانی در استان تأکید کرد و گفت: علاوه بر ۲۵۷ پروژه شهری و روستایی که در هفته دولت به بهرهبرداری میرسند، طرحهای دیگری نیز برای توسعه زیرساختها و ارتقای خدمات در سالهای آینده در دست پیگیری و اجرا قرار دارند.
قم- استاندار قم از افتتاح و بهرهبرداری ۲۱۰ پروژه روستایی و ۴۷ پروژه شهری همزمان با هفته دولت در استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو استاندار قم پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح برنامههای عمرانی استان در هفته دولت اظهار کرد: همزمان با این هفته و با حضور رئیسجمهور، مجموعهای از طرحهای عمرانی در مناطق شهری و روستایی قم به مرحله بهرهبرداری رسید.
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