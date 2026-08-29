اهدای اعضای جوان ۲۲ ساله کبودراهنگی به بیماران نیازمند زندگی بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان اعلام کرد که«یزدان شریفی‌وند» جوان ۲۲ ساله ساکن شهرستان کبودراهنگ بر اثر سانحه رانندگی با موتورسیکلت دچار ضربه و خونریزی شدید مغزی شد و برای ادامه روند درمان به بخش مراقبت‌های ویژه (ICU.G۱) بیمارستان بعثت همدان انتقال یافت.

با وجود تلاش‌های کادر درمانی برای نجات جان وی متاسفانه این اقدامات موثر واقع نشد و پس از انجام بررسی‌های تخصصی مرگ مغزی این جوان از سوی تیم پزشکی تائید شد.

خانواده وی در اقدامی انسان‌دوستانه و فداکارانه با اهدای اعضای بدن فرزند خود موافقت کردند و در همین راستا قلب، کبد و ۲ کلیه این بیمار مرگ مغزی در تاریخ ۵ شهریورماه ۱۴۰۵ برای پیوند به بیماران نیازمند اهدا شد و زمینه تداوم حیات چندین بیمار را فراهم کرد.

گفتنی است اهدای عضو یکی از ارزشمندترین جلوه‌های ایثار اجتماعی است که با ترویج فرهنگ آن می‌توان جان بسیاری از بیماران در لیست انتظار پیوند را نجات داد.