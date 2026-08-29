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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۶

صفری: ۵۹ پروژه گردشگری در آذربایجان غربی در دست ساخت است

صفری: ۵۹ پروژه گردشگری در آذربایجان غربی در دست ساخت است

ارومیه- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی از اجرای ۵۹ پروژه به ارزش بیش از ۳۰ میلیارد تومان در حوزه گردشگری با همکاری بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی صفری ظهر شنبه در آیین رونمایی از پوستر دوازدهمین همایش بین‌المللی شمس و مولانا با اشاره به برنامه‌های هفته دولت اظهار کرد: همزمان با گرامیداشت هفته دولت، ۱۰ پروژه مهم در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی با هدف تقویت زیرساخت‌های اقامتی، رفاهی و توسعه صنعت گردشگری افتتاح یا کلنگ‌زنی می‌شوند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: این طرح‌ها با مجموع سرمایه‌گذاری ۳ هزار و ۴۵۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان(شامل ۳ هزار و ۳۸۶ میلیارد تومان آورده بخش خصوصی و ۶۶.۵ میلیارد تومان تسهیلات دولتی) و با زیربنای بیش از ۶ هزار و ۸۵۰ مترمربع در شهرستان‌های مختلف استان اجرا شده یا اجرایی می‌شوند.

ایجاد زمینه اشتغال ۱۵۸ نفر در حوزه گردشگری

وی ادامه داد: با بهره‌برداری و اجرای این پروژه‌ها، زمینه اشتغال‌زایی مستقیم برای ۱۵۸ نفر در سطح استان فراهم می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: همچنین در راستای توسعه متوازن فضاهای گردشگری استان، عملیات اجرایی دو مجتمع بزرگ گردشگری در شهرستان‌های بوکان و خوی با حجم سرمایه‌گذاری ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آغاز می‌شود تا با ورود این مجموعه‌ها به چرخه خدمت‌رسانی، ظرفیت‌های میزبانی از گردشگران در جنوب و شمال استان به شکل چشمگیری ارتقا یابد.

وی اضافه کرد: این طرح‌ها با حضور مسئولان و مردم در روزهای آتی افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد.

کلنگ زنی ۶ طرح گردشگری همزمان با هفته دولت در آذربایجان غربی

صفری همچنین تصریح کرد: در ماه گذشته و در آستانه هفته دولت نیز افتتاح و کلنگ‌زنی ۶ پروژه گردشگری با سرمایه‌گذاری ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در ارومیه انجام شد که این طرح‌ها شامل افتتاح یک باب سفره‌خانه سنتی حمام آخوند، یک باب اقامتگاه بوم‌گردی، یک مرکز گردشگری سلامت، یک سفره‌خانه سنتی و یک اقامتگاه سنتی افتتاح و هتل ۵ ستاره دیاکو کلنگ‌زنی بودند.

وی با اشاره به ضریب بالای اشغال تخت‌های اقامتی آذربایجان غربی به‌ویژه در شهرستان‌های ارومیه، خوی و مهاباد افزود: این امر گویای توجیه سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری بوده و نیز نشانه مثبتی از رونق آن در سال‌های پیش رو خواهد بود.

رونمایی پوستر دوازدهمین همایش بین‌المللی شمس و مولانا

همچنین طی مراسمی رسمی که در استانداری آذربایجان غربی برگزار شد، از پوستر دوازدهمین همایش بین‌المللی شمس و مولانا رونمایی شد.

این رویداد فرهنگی بزرگ که با هدف بازشناسی جایگاه تمدنی و معنوی این همایش در سطح جهانی برگزار می‌شود، با حضور جمعی از مقامات ارشد اجرایی و نمایندگان مردم در استان کلید خورد.

کد مطلب 6931372

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