صفری: ۵۹ پروژه گردشگری در آذربایجان غربی در دست ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی صفری ظهر شنبه در آیین رونمایی از پوستر دوازدهمین همایش بین‌المللی شمس و مولانا با اشاره به برنامه‌های هفته دولت اظهار کرد: همزمان با گرامیداشت هفته دولت، ۱۰ پروژه مهم در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی با هدف تقویت زیرساخت‌های اقامتی، رفاهی و توسعه صنعت گردشگری افتتاح یا کلنگ‌زنی می‌شوند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: این طرح‌ها با مجموع سرمایه‌گذاری ۳ هزار و ۴۵۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان(شامل ۳ هزار و ۳۸۶ میلیارد تومان آورده بخش خصوصی و ۶۶.۵ میلیارد تومان تسهیلات دولتی) و با زیربنای بیش از ۶ هزار و ۸۵۰ مترمربع در شهرستان‌های مختلف استان اجرا شده یا اجرایی می‌شوند.

ایجاد زمینه اشتغال ۱۵۸ نفر در حوزه گردشگری

وی ادامه داد: با بهره‌برداری و اجرای این پروژه‌ها، زمینه اشتغال‌زایی مستقیم برای ۱۵۸ نفر در سطح استان فراهم می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: همچنین در راستای توسعه متوازن فضاهای گردشگری استان، عملیات اجرایی دو مجتمع بزرگ گردشگری در شهرستان‌های بوکان و خوی با حجم سرمایه‌گذاری ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آغاز می‌شود تا با ورود این مجموعه‌ها به چرخه خدمت‌رسانی، ظرفیت‌های میزبانی از گردشگران در جنوب و شمال استان به شکل چشمگیری ارتقا یابد.

وی اضافه کرد: این طرح‌ها با حضور مسئولان و مردم در روزهای آتی افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد.

کلنگ زنی ۶ طرح گردشگری همزمان با هفته دولت در آذربایجان غربی

صفری همچنین تصریح کرد: در ماه گذشته و در آستانه هفته دولت نیز افتتاح و کلنگ‌زنی ۶ پروژه گردشگری با سرمایه‌گذاری ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در ارومیه انجام شد که این طرح‌ها شامل افتتاح یک باب سفره‌خانه سنتی حمام آخوند، یک باب اقامتگاه بوم‌گردی، یک مرکز گردشگری سلامت، یک سفره‌خانه سنتی و یک اقامتگاه سنتی افتتاح و هتل ۵ ستاره دیاکو کلنگ‌زنی بودند.

وی با اشاره به ضریب بالای اشغال تخت‌های اقامتی آذربایجان غربی به‌ویژه در شهرستان‌های ارومیه، خوی و مهاباد افزود: این امر گویای توجیه سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری بوده و نیز نشانه مثبتی از رونق آن در سال‌های پیش رو خواهد بود.

رونمایی پوستر دوازدهمین همایش بین‌المللی شمس و مولانا

همچنین طی مراسمی رسمی که در استانداری آذربایجان غربی برگزار شد، از پوستر دوازدهمین همایش بین‌المللی شمس و مولانا رونمایی شد.

این رویداد فرهنگی بزرگ که با هدف بازشناسی جایگاه تمدنی و معنوی این همایش در سطح جهانی برگزار می‌شود، با حضور جمعی از مقامات ارشد اجرایی و نمایندگان مردم در استان کلید خورد.