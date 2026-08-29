مشکل اسناد روستاییان بوشهر پیگیری شد؛ صدور رایگان سند در آینده نزدیک

به گزارش خبرگزار ی مهر ، در راستای اجرای مصوبات شورای حفظ حقوق بیتالمال در دادگستری استان بوشهر و در ادامه پیگیریهای مستمر رئیس کل دادگستری استان بوشهر، برای رفع مشکلات اسناد مالکیت مردم، نشستی با حضور خواجهدلویی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، داریوش بلدی، معاون توسعه و عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، و نوری، مدیرکل زمین و اسناد روستایی بنیاد مسکن برگزار شد و آخرین وضعیت روند صدور اسناد مالکیت روستاییان استان و راهکارهای تسریع در اجرای این طرح مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در این نشست با اشاره به پیگیریهای انجامشده طی ماههای گذشته اظهار کرد: موضوع تعیین تکلیف اسناد مالکیت مردم استان، از جمله مطالبات مهم و جدی مردم است که در راستای مصوبات شورای حفظ حقوق بیتالمال و با جدیت در دستور کار قرار گرفته و در همین راستا، رایزنیها و جلسات متعددی با مسئولان ذیربط در سطح ملی انجام شده است.
مهدی مهرانگیز افزود: حدود ۱۰ ماه پیش نیز اینجانب به همراه نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی، در راستای پیگیری و حل مشکلات اسناد مالکیت مردم استان، نشستی با مسئولان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور برگزار کردیم، در ادامه این پیگیریها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هیئتی را برای بررسی موضوع به استان بوشهر اعزام کرد که نوری، مدیرکل زمین و اسناد روستایی بنیاد مسکن، نیز در این هیئت حضور داشت و موضوع مشکلات اسناد استان را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.
وی ادامه داد: در جریان این بررسیها، نظر مساعد و مثبت مسئولان بنیاد مسکن نسبت به حل مشکلات اسناد مردم استان شکل گرفت و موضوع صدور اسناد مالکیت به صورت رایگان برای واجدان شرایط در دستور کار قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به نشست اخیر با مسئولان بنیاد مسکن کشور بیان کرد: نشست امروز نیز در ادامه همان پیگیریها و رایزنیهای انجامشده برگزار شد و خوشبختانه روند موضوع با جدیت در حال پیگیری است.
مهرانگیز با بیان اینکه حل مشکلات اسناد مالکیت میتواند گام مهمی در تثبیت حقوق مردم و ایجاد امنیت حقوقی و اقتصادی برای روستاییان استان باشد، گفت: خبر خوب و امیدبخشی که امروز میتوان به مردم استان داد این است که بر اساس برنامهریزی انجامشده، انشاءالله طی یک تا دو ماه آینده، آیین اهدای اسناد مالکیت روستاییان با حضور مسئولان ملی و استانی برگزار خواهد شد.
وی افزود: در این مراسم، با حضور مسئولان مربوط، از جمله رضایی، نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان ذیربط، اسناد مالکیت به مردم واجد شرایط اهدا خواهد شد و امیدواریم با اجرای این طرح، بخش مهمی از مشکلات مردم در حوزه اسناد و مالکیت اراضی روستایی برطرف شود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در پایان تأکید کرد: پیگیری حقوق مردم و رفع موانع موجود در مسیر تثبیت مالکیت آنان، از موضوعات مهمی است که دستگاه قضایی استان با استفاده از ظرفیتهای قانونی و تعامل با دستگاههای اجرایی و مسئولان ملی، آن را دنبال میکند و تا حصول نتیجه نهایی، این موضوع با جدیت پیگیری خواهد شد.
در این نشست، موضوع مشکلات اسناد مالکیت روستاییان استان بوشهر و راهکارهای رفع این مشکلات مورد بررسی قرار گرفت و بر تداوم همکاری و هماهنگی دستگاههای مسئول برای تعیین تکلیف اسناد مردم تأکید شد.
این اقدام میتواند نقطه عطفی در تعیین تکلیف اسناد مالکیت روستاییان استان بوشهر و گامی مؤثر در تثبیت حقوق مالکانه مردم باشد؛ اقدامی که پس از ماهها پیگیری، رایزنی و بررسی کارشناسی، اکنون در آستانه ورود به مرحله اجرایی قرار گرفته است.
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