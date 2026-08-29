شهردار جدید کهک معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید سامانلو پیش از ظهر شنبه به عنوان شهردار جدید کهک در آیینی با حضور جمعی از مسئولان ارشد استان و شهرستان معرفی شد و حکم رسمی انتصاب وی به عنوان شهردار این شهر به او اعطا شد.



این مراسم با حضور حجت‌الاسلام قاسم روانبخش نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، خسرو سامری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم، مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری قم و جمعی از مدیران و مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.



امام جمعه، حسن بافرانی فرماندار کهک، مدیرعامل سازمان همیاری‌های شهرداری‌های استان قم، اعضای شورای اسلامی شهر، فرمانده سپاه شهرستان کهک، فرمانده کلانتری ۱۱ و مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز در این آیین حضور داشتند.



شهرداران شهرهای سلفچگان، جعفریه و قنوات نیز از دیگر حاضران در مراسم معارفه شهردار جدید کهک بودند.



سامانلو در این مراسم ضمن قدردانی از اعتماد شورای اسلامی شهر کهک، به بیان برخی از اولویت‌های کاری خود در دوره جدید مدیریت شهری پرداخت.



وی اظهار کرد: توسعه متوازن شهری، بهبود زیرساخت‌های عمرانی، تقویت خدمات رفاهی و فراهم‌سازی بسترهای لازم برای جذب و افزایش مشارکت شهروندان، از مهم‌ترین محورهای برنامه کاری در دوره پیش‌رو خواهد بود.



شهردار جدید کهک با تأکید بر اهمیت توجه به نیازهای مختلف شهر، افزود: حرکت در مسیر توسعه نیازمند برنامه‌ریزی و استفاده مطلوب از ظرفیت‌های موجود است تا زمینه ارتقای خدمات و پاسخگویی بهتر به نیازهای شهروندان فراهم شود.



توسعه کهک نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌هاست



حجت‌الاسلام والمسلمین روانبخش نیز در این مراسم با اشاره به ضرورت توجه جدی به مسائل و نیازهای شهر کهک، اظهار کرد: پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای و خدمت‌رسانی مطلوب به مردم نیازمند همکاری و هماهنگی مجموعه مدیریت شهری با دستگاه‌های اجرایی استان و شهرستان است.



وی افزود: باید از تمامی ظرفیت‌های موجود برای اجرای طرح‌های عمرانی، تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای سطح خدمات شهری استفاده شود و پیگیری مسائل و مطالبات مردم با جدیت در دستور کار مسئولان قرار گیرد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت همراهی دستگاه‌های مختلف در مسیر توسعه کهک، گفت: هم‌افزایی ظرفیت‌های موجود می‌تواند روند اجرای برنامه‌های شهری را تسریع کرده و زمینه تحقق توسعه همه‌جانبه این شهر را فراهم کند.



وی خواستار توجه مستمر مسئولان به نیازهای شهروندان شد و اظهار کرد: پیگیری مطالبات مردم و تلاش برای رفع مسائل موجود باید به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مجموعه‌های مسئول دنبال شود.



اعتبار جدید به شهرداری کهک اختصاص یافت



روانبخش در ادامه از اختصاص ۱۰۰ تن قیر و ۳.۵ میلیارد تومان اعتبار به شهرداری کهک خبر داد و افزود: این منابع با هدف کمک به روند توسعه هرچه بیشتر این شهر اختصاص یافته است.



وی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های موجود و حمایت از اجرای برنامه‌های عمرانی می‌تواند زمینه تقویت زیرساخت‌های شهری و بهبود روند خدمت‌رسانی به مردم را فراهم کند.



در پایان این آیین، از تلاش‌ها و خدمات زهرا سادات سیدرضایی، سرپرست پیشین شهرداری کهک، با اهدای لوح تقدیر قدردانی شد.



سپس حکم رسمی انتصاب مجید سامانلو به عنوان شهردار جدید کهک به وی اعطا شد تا فعالیت وی در رأس مدیریت شهری کهک به طور رسمی آغاز شود.