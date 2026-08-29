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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰

بهره‌برداری از ۵ طرح گلخانه‌ای در پارس‌آباد

بهره‌برداری از ۵ طرح گلخانه‌ای در پارس‌آباد

پارس‌آباد- همزمان با هفته دولت، ۵ طرح گلخانه‌ای با سرمایه‌گذاری یک‌هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان و ایجاد اشتغال برای ۲۸۶ نفر در شهرستان پارس‌آباد به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت بعد از ظهر شنبه مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل، ابراهیم فهیمی نماینده مردم پارس‌آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی با حضور در شهرک گلخانه‌ای استان در شهرستان پارس‌آباد، ۵ طرح گلخانه‌ای را افتتاح کردند.

این طرح‌ها در مجموع در مساحتی بالغ بر ۴۰ هکتار اجرا شده و برای احداث و بهره‌برداری از آنها یک‌هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است.

با بهره‌برداری از این واحدهای گلخانه‌ای، زمینه اشتغال ۲۸۶ نفر فراهم شده و ظرفیت تولید سالانه آنها به ۵ هزار و ۷۰۰ تن محصولات کشاورزی و ۱۵ میلیون نشا و نهال می‌رسد.

همچنین در جریان این سفر و با حضور استاندار اردبیل، عملیات اجرایی ۴ طرح گلخانه‌ای جدید در شهرک گلخانه‌ای استان در شهرستان پارس‌آباد آغاز شد.

این طرح‌ها در مجموع در مساحتی بالغ بر ۶۶ هکتار اجرا خواهند شد و برای اجرای آنها ۴ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است.

بر اساس این گزارش، با تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های جدید، زمینه اشتغال ۴۶۵ نفر در منطقه فراهم خواهد شد.

کد مطلب 6931374

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