به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت بعد از ظهر شنبه مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل، ابراهیم فهیمی نماینده مردم پارسآباد، بیلهسوار و اصلاندوز در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی با حضور در شهرک گلخانهای استان در شهرستان پارسآباد، ۵ طرح گلخانهای را افتتاح کردند.
این طرحها در مجموع در مساحتی بالغ بر ۴۰ هکتار اجرا شده و برای احداث و بهرهبرداری از آنها یکهزار و ۹۸۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری شده است.
با بهرهبرداری از این واحدهای گلخانهای، زمینه اشتغال ۲۸۶ نفر فراهم شده و ظرفیت تولید سالانه آنها به ۵ هزار و ۷۰۰ تن محصولات کشاورزی و ۱۵ میلیون نشا و نهال میرسد.
همچنین در جریان این سفر و با حضور استاندار اردبیل، عملیات اجرایی ۴ طرح گلخانهای جدید در شهرک گلخانهای استان در شهرستان پارسآباد آغاز شد.
این طرحها در مجموع در مساحتی بالغ بر ۶۶ هکتار اجرا خواهند شد و برای اجرای آنها ۴ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری پیشبینی شده است.
بر اساس این گزارش، با تکمیل و بهرهبرداری از طرحهای جدید، زمینه اشتغال ۴۶۵ نفر در منطقه فراهم خواهد شد.
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