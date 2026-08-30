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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۲۰

کاراته‌کاران خراسان شمالی در مسابقات کیوکوشین به افتخار رسیدند

کاراته‌کاران خراسان شمالی در مسابقات کیوکوشین به افتخار رسیدند

بجنورد- تیم اعزامی خراسان شمالی در مسابقات کیوکوشین کاراته ماتسویی خراسان بزرگ که به میزبانی مشهد مقدس برگزار شد، موفق به کسب چندین عنوان قهرمانی و نتایج درخشان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم اعزامی خراسان شمالی در مسابقات کیوکوشین کاراته ماتسویی خراسان بزرگ که به میزبانی مشهد مقدس برگزار شد، موفق به کسب نتایج درخشان شد.

در این مسابقات، محمدحسین حسین‌پور در وزن ۶۷- کیلوگرم به مقام اول دست یافت و در وزن ۸۴- کیلوگرم نیز عنوان دوم را کسب کرد.

رضا حسین‌پور دیگر ورزشکار خراسان شمالی در وزن ۸۴- کیلوگرم به مقام اول رسید و در وزن ۶۰- کیلوگرم نیز عنوان سوم را از آن خود کرد.

یاسین برغمدی در وزن ۷۶- کیلوگرم موفق به کسب مقام اول شد و حسن پورصادقی نیز در وزن ۸۴+ کیلوگرم عنوان سوم را به دست آورد.

کد مطلب 6931884

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