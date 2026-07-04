حرم شاهچراغ (ع) میزبان آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی امام‌خامنه‌ای (ره) و اعضای شهید بیت ایشان، شامگاه دوشنبه ۲۲ تیرماه در آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع) در شیراز برگزار می‌شود.

این مراسم همزمان با اقامه نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی (قدس سره) حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار خواهد شد.

در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین سید مظاهر حسینی در این مراسم به ایراد سخن خواهد پرداخت و حاج مهدی سلحشور نیز با مرثیه‌سرایی، به سوگواری در رثای رهبر شهید انقلاب و اعضای شهید بیت ایشان خواهد پرداخت.

از عموم مردم، ارادتمندان اهل‌بیت (ع) و علاقه‌مندان به آرمان‌های انقلاب اسلامی برای حضور در این آیین معنوی و بزرگداشت دعوت شده است.