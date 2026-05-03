خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- بهنام بهتری نژاد: در آستانه اعزام زائران بیت‌الله الحرام، بار دیگر شور و شوق معنوی در میان مردم استان فارس و سایر استان‌های جنوبی کشور موج می‌زند؛ اشتیاقی که هر ساله با نزدیک شدن به موسم حج تمتع، رنگ و بویی تازه به خود می‌گیرد.

امسال نیز هزاران نفر از مشتاقان زیارت خانه خدا، پس از سال‌ها انتظار و ثبت‌نام، خود را مهیای سفری می‌کنند که برای بسیاری از آنان، آرزویی دیرینه و شاید آخرین فرصت حضور در این فریضه الهی است.

با این حال، تصمیم اخیر مسئولان مبنی بر انجام پروازهای حج زائران استان فارس و دیگر استان‌های جنوبی از فرودگاه‌های زاهدان و مشهد، به جای فرودگاه بین‌المللی شیراز، پرسش‌ها و دغدغه‌هایی را در میان زائران و خانواده‌های آنان ایجاد کرده است؛ دغدغه‌هایی که بیش از هر چیز، به شرایط جسمی و سنی بخش قابل توجهی از این زائران بازمی‌گردد.

واقعیت این است که بخش عمده‌ای از زائران حج را افراد سالمند تشکیل می‌دهند؛ کسانی که با وجود محدودیت‌های جسمی، با شوقی وصف‌ناشدنی خود را برای این سفر معنوی آماده کرده‌اند.

در چنین شرایطی، تحمیل مسیرهای طولانی زمینی برای رسیدن به فرودگاه‌های زاهدان یا مشهد، می‌تواند مشکلات متعددی برای آنان به همراه داشته باشد. سفرهای چندساعته و حتی گاه بیش از یک روز، نه‌تنها خستگی مضاعفی به این زائران تحمیل می‌کند، بلکه در برخی موارد ممکن است سلامت آنان را نیز تحت تأثیر قرار دهد و این جابه‌جایی‌های طولانی، علاوه بر افزایش هزینه‌ها و پیچیدگی‌های اجرایی، فشار مضاعفی بر خانواده‌ها و کاروان‌های زیارتی وارد می‌کند و می‌تواند نظم و آرامش برنامه‌ریزی‌شده برای اعزام زائران را تحت‌الشعاع قرار دهد.

این در حالی است که فرودگاه بین‌المللی شیراز، به‌عنوان یکی از مجهزترین و باسابقه‌ترین فرودگاه‌های کشور، در سال‌های گذشته بارها تجربه موفق اعزام زائران حج را در کارنامه خود ثبت کرده و از آمادگی کامل برای انجام پروازهای حج برخوردار است.

زیرساخت‌های مناسب، دسترسی آسان برای زائران استان فارس و استان‌های همجوار و تجربه مدیریتی در این حوزه، از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند به تسهیل این فرآیند کمک شایانی کند.

تصمیم نهایی درباره مبدا پروازهای حج فارس تا ۱۵ اردیبهشت مشخص می‌شود

مهدی پارسایی معاون هماهنگی گردشگری و زیارت استانداری فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت نهایی مبدا اعزام زائران حج تمتع از این استان اظهار کرد: بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی، موضوع تعیین فرودگاه مبدا اعزام زائران حج استان فارس هنوز به‌صورت قطعی نهایی نشده و بررسی‌ها در سطح ملی در حال انجام است.

وی با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌ها درباره حذف فرودگاه شیراز از لیست مبادی اعزام ادامه داد: در حال حاضر گزینه‌هایی از جمله فرودگاه‌های شیراز، تهران، مشهد و زاهدان برای انجام پروازهای حج مطرح است، اما تصمیم نهایی هنوز اتخاذ نشده است.

پارسایی با بیان اینکه فرودگاه شیراز از نظر زیرساختی آمادگی کامل دارد، تصریح کرد: طبق پیگیری‌های انجام‌شده، فرودگاه بین‌المللی شیراز از نظر ترمینال، باند و امکانات عملیاتی هیچ‌گونه محدودیتی برای پذیرش پروازهای حج ندارد.

معاون هماهنگی گردشگری و زیارت استانداری فارس افزود: بر اساس اعلام‌های موجود، تا پانزدهم اردیبهشت‌ماه وضعیت نهایی مبدا اعزام زائران استان فارس مشخص خواهد شد و در حال حاضر باید منتظر تصمیم نهایی مراجع ذی‌ربط بود.

وی در پایان با اشاره به اهمیت جایگاه شیراز در اعزام زائران گفت: با توجه به ظرفیت‌های فرودگاه شیراز، احتمال انجام بخشی از پروازهای حج از این فرودگاه همچنان وجود دارد و امید می‌رود تصمیم نهایی به گونه‌ای باشد که به نفع زائران و استان فارس باشد.

اعزام‌های حج تمتع بر اساس تصمیمات ملی انجام می‌شود

سید علیرضا امینی معاون اداره کل حج و زیارت فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند اعزام زائران حج تمتع در این استان گفت: فرآیند اعزام زائران بر عهده سازمان حج و زیارت است و این سازمان با هماهنگی اداره‌کل فرودگاه‌ها نسبت به اجرای عملیات اعزام اقدام می‌کند؛ ما در استان فارس در واقع مجری این برنامه‌ها هستیم و تصمیم‌گیر اصلی در سطح ملی اتخاذ می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت اعزام‌های اولیه ادامه داد: برابر برنامه ریزی‌های صورت گرفته نخستین کاروان اعزامی استان فارس در تاریخ 16 اردیبهشت ماه از طریق فرودگاه زاهدان به سرزمین وحی اعزام خواهد شد و انتقال زائران به این فرودگاه نیز توسط مجموعه حج و زیارت به‌صورت کاروانی انجام می‌شود و زائران نیازی به مراجعه جداگانه ندارند.

امینی افزود: در حال حاضر هماهنگی‌ها به‌گونه‌ای است که روند اعزام با کمترین مشکل اجرایی انجام شود، اما باید تأکید کرد که ما تصمیم‌گیر نهایی نیستیم و برنامه‌ریزی‌ها در سطح ملی و از سوی سازمان حج و زیارت انجام می‌شود.

معاون اداره کل حج و زیارت استان فارس با اشاره به برخی اخبار غیرقطعی درباره تغییر مبدا پروازها گفت: هنوز تصمیم نهایی درباره مبدا اعزام سایر کاروان‌ها اعلام نشده و احتمال دارد تا پانزدهم ماه جاری تغییراتی در این روند صورت گیرد، اما در حال حاضر آخرین اعلام رسمی، انجام اعزام از فرودگاه زاهدان است.

فرودگاه شیراز آماده خدمت به حجاج بیت الله الحرام است

فخرالدین کشاورز، مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند تصمیم‌گیری درباره پروازهای حج تمتع اظهار کرد: تصمیم‌گیری درباره انجام پروازهای حج در سطح ملی انجام می‌شود و فرودگاه‌های کشور بر اساس ظرفیت و هماهنگی‌های این مجموعه‌ها تعیین می‌شوند.

وی افزود: در شرایط فعلی کشور و با توجه به محدودیت‌ها و ملاحظات موجود، فرودگاه‌های مشهد و زاهدان به‌صورت ۲۴ ساعته عملیات اعزام حجاج را انجام می‌دهند و فرودگاه امام خمینی(ره) نیز به‌طور روزانه در حال خدمت‌رسانی به زائران است و تاکنون تصمیم یا ابلاغ دیگری در این زمینه اعلام نشده است.

کشاورز با تأکید بر آمادگی زیرساختی فرودگاه شیراز برای انجام پروازهای حج تصریح کرد: از نظر امکانات و زیرساختی، فرودگاه شیراز هیچ مشکلی برای پذیرش پروازهای حج ندارد، اما اجرای این عملیات نیازمند برنامه‌ریزی منسجم از سوی سازمان حج و زیارت است؛ چرا که اعزام زائران به‌صورت کاروانی انجام می‌شود و لازم است نیرو، امکانات و هماهنگی‌های لازم در محل مستقر باشد.

مدیرکل فرودگاه‌های فارس ادامه داد: در صورتی که قرار باشد فرودگاه شیراز میزبان پروازهای حج باشد، سازمان حج و زیارت باید از قبل برنامه‌ریزی دقیق داشته باشد تا روند خدمات‌دهی به زائران دچار اختلال نشود؛ زیرا هرگونه تأخیر یا ناهماهنگی می‌تواند موجب نارضایتی زائران شود و این موضوع مستقیماً به نام فرودگاه ثبت خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت تکریم زائران خانه خدا گفت: همه دستگاه‌ها موظف به همکاری برای ارائه بهترین خدمات به حجاج هستند.

کشاورز در پایان تصریح کرد: تاکنون در خصوص استفاده از فرودگاه شیراز برای اعزام حجاج، مکاتبه یا هماهنگی رسمی از سوی کارگزاران حج انجام نشده است.

حج سفری آمیخته با معنویت، آرامش و تمرکز بر عبادت

در چنین شرایطی، انتظار می‌رود مسئولان امر با در نظر گرفتن همه جوانب، به‌ویژه شرایط خاص زائران سالمند و ضرورت کاهش مشقت‌های غیرضروری، نسبت به بازنگری در این تصمیم اقدام کنند یا دست‌کم راهکارهایی برای کاهش سختی‌های این مسیر در نظر بگیرند. بی‌تردید، تکریم زائران خانه خدا، تنها به فراهم‌سازی مقدمات سفر محدود نمی‌شود، بلکه توجه به آسایش، کرامت و سلامت آنان در تمام مراحل اعزام، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

حج، سفری است آمیخته با معنویت، آرامش و تمرکز بر عبادت؛ سفری که شایسته است از همان گام نخست، با کمترین دغدغه و بیشترین تسهیل برای زائران همراه باشد.

امید آن می‌رود با تدبیر و همراهی بیشتر، شرایطی فراهم شود تا مشتاقان این سفر الهی، مسیر خود را با آرامش خاطر و در شأن این فریضه بزرگ آغاز کنند.