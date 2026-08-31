به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس، سیاوش پرویزی‌نژاد از فراهم‌آمدن زیرساخت معاملاتی گواهی‌های سپرده کالایی و قراردادهای مشتقه مرتبط با آن‌ها برای سبدهای اختصاصی در بورس کالای ایران خبر داد و اظهار داشت: با فراهم‌شدن زیرساخت‌ها در بورس کالای ایران، نهادهای مالی به سرمایه‌گذاری در این ابزارها مجاز هستند. این موضوع به تعمیق بازار و بهبود بازده سبدها خواهد انجامید.

سرپرست مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۱ مورخ ۳ آبان ۱۳۹۶ توضیح داد: بر اساس این بخش‌نامه، نهادهای مالی دارای مجوز سبدگردانی مجاز هستند تا منابع سبدهای اختصاصی خود را در اوراق بهادار قابل معامله در هر یک از بورس‌ها از جمله گواهی سپرده کالایی و قراردادهای مشتقهٔ آن سرمایه‌گذاری کنند؛ اما این اجازه تا پیش از این، به‌دلیل محدودیت‌های فنی و اجرایی، عملاً قابل اجرا نبود.

پرویزی‌نژاد با تأکید بر این‌که فراهم نبودن امکان سرمایه‌گذاری سبدهای اختصاصی در گواهی‌های سپرده کالایی، این گروه از سرمایه‌گذاران را از بازده بخش مهمی از بازار محروم می‌کرد افزود: این نقیصه گاه موجب ایجاد فاصله چشم‌گیر بین بازده محقق‌شده نهاد مالی و انتظارات سرمایه‌گذاران می‌شد و به نارضایتی در صنعت سبدگردانی دامن می‌زد.

وی ادامه داد: پس از برگزاری جلسات کارشناسی میان سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس کالای ایران، موانع موجود شناسایی و برطرف شد. اکنون و با انجام تست‌های اولیه و تکمیل زیرساخت‌های فنی، سبدهای اختصاصی می‌توانند با رعایت مقررات ابلاغی، در بازار گواهی سپرده کالایی و اوراق مشتقه‌ آن فعال شوند.

سرپرست مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس گفت: این امکان جدید، افزون بر تعمیق بازار گواهی سپرده کالایی، توان مدیران نهادهای مالی را برای کسب بازده متناسب و هم‌سو با انتظارات سرمایه‌گذاران به‌طور قابل‌توجهی افزایش خواهد داد