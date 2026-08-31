به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی گلستان، دمای هوای گرگان بین ۲۵ تا ۳۴ درجه، پارک ملی گلستان (تنگراه) بین ۲۲ تا ۳۷ درجه، انبارالوم بین ۲۵ تا ۳۶ درجه، آق‌قلا و مراوه‌تپه بین ۲۵ تا ۳۷ درجه سانتی‌گراد گزارش شد.

همچنین دمای هوا در کلاله و مینودشت بین ۲۴ تا ۳۶ درجه، گنبدکاووس بین ۲۴ تا ۳۶ درجه، هاشم‌آباد بین ۲۴ تا ۳۴ درجه، بندرترکمن بین ۲۵ تا ۳۴ درجه و اینچه‌برون بین ۲۶ تا ۳۹ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.

بر اساس این گزارش، علی‌آباد با دمای ۲۲ تا ۳۲ درجه، بندرگز با ۲۴ تا ۳۴ درجه و کارکنده با ۲۳ تا ۳۲ درجه سانتی‌گراد، دیگر نقاط مورد بررسی استان بودند.