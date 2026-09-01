به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی عبداللهی صبح سه‌شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان کردستان، ضمن ابلاغ سلام رئیس قوه قضائیه به مردم و مسئولان استان، اظهار کرد: کردستان بخشی از پیکره نظام جمهوری اسلامی است و مردم این استان در عرصه‌های مختلف دفاع از کشور و تأمین امنیت، نقش و جایگاه ویژه‌ای داشته‌اند.

وی با اشاره به سابقه حضور مردم کردستان در عرصه‌های مختلف انقلاب و دفاع از نظام افزود: اقتدار مردم ولایت‌مدار کردستان به طور مستقیم در اقتدار ملی کشور اثرگذار است و این ویژگی طی بیش از چهار دهه گذشته در عرصه‌های مختلف به اثبات رسیده است.

کردستان؛ نمونه‌ای از همدلی اقوام و مذاهب

دادستان انتظامی قضات با بیان اینکه امنیت کردستان نتیجه همراهی و همدلی مجموعه‌های مختلف است، عنوان کرد: در این استان، مردم، روحانیون، نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاه‌های امنیتی و اجرایی در کنار یکدیگر برای حفظ امنیت و آرامش جامعه تلاش کرده‌اند.

عبداللهی با اشاره به خاطراتی از سفرهای خود به کردستان ادامه داد: جلوه‌های متعددی از وحدت و همراهی مردم این استان وجود دارد که نشان می‌دهد محبت به اهل بیت و علاقه‌مندی به نظام جمهوری اسلامی در میان بخش‌های مختلف جامعه کردستان ریشه‌دار است.

وی با اشاره به حضور مرحوم علامه محمدتقی مصباح یزدی در کردستان در دهه ۷۰ گفت: در آن مقطع نیز جلوه‌هایی از همراهی روحانیون و مردم اهل سنت و تشیع استان با ارزش‌های انقلاب و رهبری مشاهده شد که نشان‌دهنده عمق وحدت و همدلی مردم کردستان بود.

دادستان انتظامی قضات همچنین به سفر رهبر معظم انقلاب اسلامی به کردستان اشاره کرد و افزود: اعتماد متقابل میان رهبری و مردم کردستان از سرمایه‌های مهم این استان است و حضور معظم‌له در کردستان نیز جلوه‌ای از همین اعتماد و ارتباط عمیق بود.

۸۶ درصد کارکنان قضایی کردستان اهل سنت هستند

عبداللهی با اشاره به ترکیب نیروی انسانی دستگاه قضایی استان اظهار کرد: حدود ۸۶ درصد کارکنان دستگاه قضایی کردستان از برادران اهل سنت هستند و این موضوع یکی از جلوه‌های مهم وحدت و همدلی در ساختار نظام جمهوری اسلامی است.

وی افزود: حضور نیروهای اهل سنت در مسئولیت‌های مختلف دستگاه قضایی نشان می‌دهد که معیار خدمت در نظام اسلامی، توانمندی، شایستگی و تعهد است و تفاوت‌های مذهبی مانعی برای خدمت به مردم و نظام محسوب نمی‌شود.

دادستان انتظامی قضات در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد مدیران قضایی استان کردستان، از تلاش‌های مسئولان قضایی پیشین تقدیر کرد و گفت: خدمت در استان کردستان با توجه به شرایط خاص منطقه، مسئولیتی مهم و در عین حال ارزشمند است و افرادی که فرصت خدمت در این استان را پیدا می‌کنند باید قدر این فرصت را بدانند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در دوره مدیریت رئیس کل پیشین دادگستری استان افزود: آزادسازی یک هزار و ۶۸۶ زندانی با استفاده از ظرفیت گلریزان و کمک‌های مردمی، اقدامی ارزشمند بود که آثار اجتماعی و خانوادگی قابل توجهی به همراه دارد.

عبداللهی خاطرنشان کرد: بازگشت یک زندانی به آغوش خانواده می‌تواند سرنوشت یک خانواده را تغییر دهد و اقدامات خیرخواهانه در این زمینه از جمله فعالیت‌هایی است که آثار آن فراتر از یک اقدام قضایی خواهد بود.

مبارزه با فساد باید با جدیت دنبال شود

وی با اشاره به سیاست‌های دستگاه قضایی در دوره جدید بیان کرد: مبارزه با فساد و خشکاندن گلوگاه‌های فساد از مطالبات جدی ریاست قوه قضائیه از مدیران قضایی است و این موضوع باید با جدیت، عمق و نگاه ریشه‌ای دنبال شود.

دادستان انتظامی قضات ادامه داد: برخورد با فساد نباید صرفاً به برخورد با مصادیق محدود شود، بلکه باید زمینه‌ها و بسترهای شکل‌گیری فساد نیز شناسایی و اصلاح شود.

عبداللهی همچنین بر ضرورت حفظ امنیت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی تأکید کرد و گفت: مجموعه قضایی، امنیتی، نظامی و انتظامی باید در کنار یکدیگر برای تثبیت امنیت و مقابله با جریان‌هایی که به دنبال ایجاد خدشه در وحدت و انسجام کشور هستند، همکاری کنند.

تخصصی شدن رسیدگی‌های قضایی ضروری است

وی یکی دیگر از محورهای مورد تأکید رئیس قوه قضائیه را اصلاح ساختار نظام قضایی عنوان کرد و گفت: اصلاح ساختار با هدف تأمین عدالت، امنیت و صیانت از حقوق مردم، یکی از محورهای مهم دوره جدید مدیریت دستگاه قضایی است.

عبداللهی افزود: تخصصی شدن رسیدگی به دعاوی از دیگر موضوعات مهم است و هر اندازه رسیدگی‌های قضایی تخصصی‌تر شود، می‌توان انتظار داشت فرآیند دادرسی با دقت و کیفیت بیشتری انجام شود.

وی همچنین استفاده بیشتر از ظرفیت داوری، صلح و سازش و شوراهای حل اختلاف را مورد تأکید قرار داد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های غیرقضایی برای حل اختلافات می‌تواند به کاهش ورودی پرونده‌ها و تسریع در رسیدگی به دعاوی کمک کند.

تقویت دانش و توانمندی ضابطان قضایی

دادستان انتظامی قضات با اشاره به ضرورت ارتقای سطح علمی و اخلاقی ضابطان دادگستری اظهار کرد: افزایش شایستگی‌های علمی، اخلاقی و عملی ضابطان از دیگر سیاست‌های مهم دستگاه قضایی است.

وی افزود: نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام دادگستری نقش مهمی در فرآیند اجرای عدالت دارد و همکاری میان دستگاه قضایی و مجموعه انتظامی باید بیش از پیش تقویت شود.

عبداللهی تعامل موجود میان دستگاه قضایی و نیروهای نظامی و انتظامی در کردستان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: همکاری و هم‌افزایی میان این مجموعه‌ها یکی از عوامل مهم در تأمین امنیت استان بوده است.

وی بازنگری در قوانین و کاهش استفاده از مجازات حبس را از دیگر موضوعات مهم در سیاست‌های قضایی برشمرد و گفت: در مواردی که قانون اجازه می‌دهد، باید از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود.

دادستان انتظامی قضات خاطرنشان کرد: حفظ شأن و کرامت اجتماعی افراد و جلوگیری از آثار منفی حبس، از جمله موضوعاتی است که باید در فرآیند تصمیم‌گیری قضایی مورد توجه قرار گیرد.

امنیت کردستان حاصل وحدت مجموعه‌های مختلف است

عبداللهی با بیان اینکه کردستان امروز از امنیت مطلوبی برخوردار است، گفت: اگر امروز از استان کردستان به عنوان منطقه‌ای برخوردار از امنیت یاد می‌شود، این وضعیت حاصل تلاش و هم‌افزایی مردم، مسئولان، دستگاه‌های قضایی، امنیتی، نظامی و انتظامی است.

وی افزود: دشمنان تلاش می‌کنند به این وحدت و انسجام آسیب وارد کنند، بنابراین صیانت از وحدت مردم و جلوگیری از ایجاد شکاف میان اقوام و مذاهب باید همواره مورد توجه مسئولان باشد.

دادستان انتظامی قضات در پایان با قدردانی از مردم و مسئولان استان کردستان و مجموعه قضایی استان، برای رئیس کل جدید دادگستری کردستان آرزوی موفقیت کرد و گفت: حفظ امنیت، تقویت عدالت، مبارزه با فساد، صیانت از حقوق مردم و استفاده از ظرفیت‌های مختلف برای حل مسائل جامعه باید در مسیر خدمت قضایی مورد توجه قرار گیرد.