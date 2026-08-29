به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سردار علیرضا دلیری اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تصرف غیرقانونی اراضی ملی توسط افراد سودجو در شهرستان تفت، رسیدگی به این موضوع در دستور کار ویژه پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام تحقیقات فنی و اطلاعاتی و پس از هماهنگی با مقام قضایی، دو متهم اصلی این پرونده را شناسایی و دستگیر کردند. این افراد اقدام به تصرف غیرقانونی بیش از ۱۲ هزار و ۸۳۲ مترمربع از اراضی دولتی در یکی از مناطق ییلاقی شهرستان تفت کرده بودند که با اقدام قاطع پلیس، این اراضی رفع تصرف شد.

فرمانده انتظامی استان یزد با اشاره به ارزش ۱۲۵ میلیارد تومانی این اراضی بر اساس نظر کارشناسان، تصریح کرد: متهمان پس از تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

سردار دلیری در پایان با تأکید بر لزوم هوشیاری شهروندان خاطرنشان کرد: متقاضیان خرید ملک، پیش از هرگونه معامله حتماً اصالت آن را از مراجع قانونی استعلام کنند و در صورت مشاهده هرگونه تعرض به اراضی ملی، مراتب را بلافاصله به پلیس گزارش دهند.